Iz Kolpe potegnili truplo; z avtom v potok (foto)

31.12.2023 | 17:00

Pred Lončarjevem Dolu avto v potoku (Foto: PGD Sevnica)

Na nadvozu pa v betonsko ograjo (Foto: PGE Krško)

Danes nekaj po 13. uri so pri Primostku pod gladino reke Kolpe opazili utopljenca. Gasilci potapljači PGD Črnomelj so z uporabo čolna iz globine okoli štirih metrov truplo izvlekli iz vode ter ga predali pristojnim službam, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na silvestrovo tudi prometni nesreči

Ob 12.03 je pred naseljem Lončarjev Dol, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo izvlekli iz potoka in očistili cestišče. Poškodovanih ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 9.51 pa je na nadvozu nad avtocesto med naseljema Gorenje Skopice in Vihre, občina Brežice, osebno vozilo trčilo v varovalno betonsko ograjo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Tudi v tej nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.