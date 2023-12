FOTO&VIDEO: Pogorelo gospodarsko poslopje

23.12.2023 | 08:25

Na Velikem Obrežu je gorel hlev.

Poslopje je uničeno. (Foto: PGD Veliki Obrež)

Včeraj ob 5.20 je na Velikem Obrežu, občina Brežice, zagorelo gospodarsko poslopje v velikosti okoli 20 x 10 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Obrež, PGD Mali Obrež, PGD Mihalovec, PGD Kapele in PGD Brežice.

Večerna nesreča

Ob 19.03 sta na avtocesti Višnja Gora–Ivančna Gorica trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična in Grosuplje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in posuli po razlitih motornih tekočina. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Bugdanja vas, Stranska vas, Dolga vas ter ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg ter Grajski trg 51, 52 v Žužemberku, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

M. K.