Umrl pri sečnji - na 46-letnika padlo drevo

22.12.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V gozdu na območju Komarne vasi se je včeraj okoli 11.30 zgodila nesreča pri delu. Po prvih ugotovitvah policije je na 46-letnega moškega med sečnjo padlo drevo. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

O nesreči si bili obveščeni preiskovalna sodnica, okrožna državna tožilka in pristojni inšpektor za delo. Policisti bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah seznanili pristojno tožilstvo.

Voznik na Jugorju hudo poškodovan

Nesreča pod Vahto (Foto: FB PKD)

Ob 7.18 se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na cesti med Novim Mestom in Metliko, pri naselju Jugorje pri Metliki. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je zanjo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal proti Metliki. V nepreglednem ovinku je začel prehitevati tovorno vozilo, takrat pa je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 26-letni voznik kombija, ki je zapeljal skrajno desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Hudo poškodovanega 21-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 26-letnik in 41-letni potnik v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali.

Povzročiteljica nesreče pod vplivom alkohola

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili nekaj po 22. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Sotesko in Dvorom. 33-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala levo, kjer je trčila v varnostno ograjo in v avtomobil 53-letne voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,49 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Prehiter se je prevrnil pri Podturnu

Nesreča pri Podturnu (Foto: FB PKD)

Okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vloma

V kraju Brezje pri Šentjerneju je med 20. 12. in 21. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel električno ročno orodje in plašilno pištolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

V Dolenjem Suhadolu je včeraj med 16. in 23.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Mladoletniku zasegli petarde

Včeraj okoli 7. ure so policisti PP Novo mesto na Šegovi ulici v Novem mestu mladoletniku zasegli 23 prepovedanih petard. Zoper kršitelja bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Tihotapec in migranti

Okoli 12.30 so policisti na območju Libne ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 5008 hrvaških registrskih oznak. 38-letni državljan Srbije je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Nova vas pri Mokricah, Loče, Bizeljsko, Bukošek, Jesenice) prijeli 53 državljanov Sirije, 22 Maroka, 19 Afganistana, 12 Somalije, deset državljanov Nepala, državljana Pakistana, Alžirije in Rusije. Na obočju PP Črnomelj (Balkovci, Žuniči) so prijeli 35 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Črnomlju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.