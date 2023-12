FOTO: Pod Vahto trije poškodovani v trku s kombijem, pri Podturnu pa avto s ceste

21.12.2023 | 19:10

Nesreča pri Vahti ...

... in pri Podturnu (Fotografiji: FB PKD)

Danes zjutraj ob 7.22 sta na cesti Metlika-Novo mesto, pri lovskem domu pod Vahto, trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi ponesrečenih in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli tri ponesrečene osebe in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča tudi pri Podturnu

Ob 14.10 je pri naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, pomagali reševalcem in policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju ter ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so zapisali na centru za obveščanje.

