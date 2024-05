dolenjska

Preverjanje tudi v Novem mestu in Krškem

7.5.2024 | 11:10 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv DL

Za pregled pogodbe o zaposlitvi se je potrebno pravočasno naročiti. (Foto: arhiv DL)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo med 14. in 16. majem vnovič odprla svoja vrata za vse delavke in delavce, tokrat že šestič zapored. Sindikati so članske organizacije in vse storitve za svoje člane in članice opravljajo vse leto brezplačno. Dnevi odprtih vrat pa so tako v prvi vrsti namenjeni tistim, ki o članstvu v sindikatu šele razmišljajo. »Vsak lahko pride in se prepriča, kdo smo, kaj počnemo, kako lahko pomagamo in zakaj je dobro postati naš član oziroma članica,« poudarjajo pri ZSSS. Obisk in svetovanje bosta brezplačno na voljo v desetih slovenskih mestih, med njimi tudi v Novem mestu in Krškem. V Krškem na CKŽ 30 v torek, 14. maja, od 11. do 15. ure, dan pozneje, 15. maja, pa še v Novem mestu, na Cvelbarjevi 3 in sicer med 12. in 16.uro.

Letos se bodo pri ZSSS na teh obiskih posvetili pregledovanju pogodb o zaposlitvi. Posebej bodo pozorni na to ali pogodba vsebuje vse ključne elemente, med drugim kako je razporejen delovni čas, kako je s plačo in dodatki, koliko dopusta pripada zaposlenemu, ali je upoštevana kolektivna pogodba podjetja in dejavnosti in podobno. Vsi, ki bi želeli preveriti svojo pogodbo o zaposlitvi in se prepričati, ali je vse kot mora biti, morajo na spletni strani ZSSS izpolniti spletni obrazec. Pri sindikatih svetujejo, da posamezniki s prijavami pohitijo, saj je število mest omejeno.

