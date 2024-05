družabno

Z motorji na Sicilijo

8.5.2024 | 17:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Rajko Zupančič

Ekipa Motokluba Novo mesto med raziskovanjem Sicilije. (Foto: Rajko Zupančič)

Moto klub Novo mesto je v času prvomajskih praznikov organiziral 10-dnevno motoristično potepanje po Siciliji. Iz Novega mesta je šest nadobudnih klubskih motoristov krenilo do San Marina, naprej do Riminija, Pompejev in Tavullie, obiskali so Amalfi in Taormino, si ogledali vulkansko območje Etne, nadaljevali pot do Sirakuze in obiskali majhen otok Ortiga, pot nadaljevali do zgodovinskega in arheološkega območja Piazza Armerina, obiskali mestece Corleone, ki mu je v preteklosti resnično vladala mafija, glavno mesto Sicilije Palermo in kalabrijsko mesto Sibari. Preko mondenega Riminija so se vrnili v Novo mesto.

Ob slikovitih doživetjih so tako prevozili kar 4.300 kilometrov. Vreme je bilo kot nalašč za takšne motoristične podvige, saj jih je vseh 10 dni razvajalo sonce, temperature pa sobile prijetne in čez dan v povprečju okoli 21 stopinj.

Novomeški motoristi so bili navdušeni nad Italijo, njeno pokrajino, prijaznimi ljudmi in doživetji, najbolj pa jih je prevzela pot do Etne in sam ognjenik. Pripeljali so se na 3.100 metrov nadmorske višine, ob vznožje tega najvišjega in najbolj aktivnega vulkana v Evropi na vzhodni obali Sicilije. Prevzeli so jih čudoviti razgledi daleč naokoli, iz kraterja pa se je še vedno valil dim.

»Na Siciliji velja nepisano pravilo, da se turistom ne krade, saj je njihov obisk potrebno spoštovati in jim, če je potrebno, pomagati. Vrnili smo se živi, zdravi in obogateni s čudovitimi spomini na Sicilijo - prelepo in gostoljubno italijansko otoško pokrajino. Naš naslednji cilj so Dolomiti, ki se jih že veselimo,« nam je povedal vodja motoristične karavane Moto kluba Novo mesto Rajko Zupančič.

