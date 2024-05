kronika

Divjal po avtocesti

7.5.2024 | 08:30 | Tekst: Renata Mikec

Na območju Čateža ob Savi so policisti Policijske uprave Novo mesto malo pred polnočjo ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Porsche švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 200 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 70 km/h. 28-letnemu državljanu Švice so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Vlomi in kraje

Na delovišču v Radni vasi je med 30. aprilom in 6. majem nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja ter iztočil in odtujil okoli 200 litrov goriva. Z delovišča v Mirni Peči je neznanec v tem času odtujil pnevmatsko udarno kladivo in izvajalca del oškodoval za 10 tisoč evrov. Na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici v Novem mestu pa je sinoči med 18.30 in 21.30 nekdo poskušal vlomiti v dva avtomobila. V notranjost mu ni uspelo priti, zaradi nastalih poškodb na vozilih pa je povzročil za okoli 2 tisoč evrov škode.

Nedovoljeni prehodi meje

Policisti so na območju PP Brežice - Rigonce, Obrežje, Loče, Rakovec in Brezje pri Veliki Dolini izsledili in prijeli 23 državljanov Sirije, osem državljanov Somalije, sedem državljanov Turčije, šest državljanov Indije, šest državljanov Burundija, tri državljane Afganistana, dva državljana Pakistana in enega državljana Senegala. Na območju PP Črnomelj – Preloka in Žuniči so prijeli 14 državljanov Maroka in šest državljanov Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Zadnjih 24 ur...

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto v zadnjih 24 urah posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Brežiški policisti so zasegli tovorno vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje, je v sporočilu PU NM zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik Rangus.

