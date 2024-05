dolenjska

Po požaru so se znašli v stiski

7.5.2024 | 09:05 | M. K.



Lipnik - Poročali smo že, kako zelo je družina Pisk iz Lipnika hvaležna vsem, ki so ji pomagali po požaru, ki jim je uničil ostrešje in mandsardo njihove hiše. Če ne bi bilo soseda, ki bi jih opozoril na dim, bi se morda vse skupaj lahko končalo celo s tragedijo ...

Tako je bilo v nedeljo, 21. aprila ... (Foto: arhiv; PGD Lukovek)

A kljub temu so posledice za tričlansko družino hude in k pomoči so pristopili tudi v trebanjskem Rdečem križu, kjer navajajo, da se mati s skromno pokojnino že sedaj težko preživlja. Sin prejema minimalni osebni dohodek, snaha pa je zaposlena le občasno.

Streha in nadstropje, v katerem je bivala gospa Ivanka, sta popolnoma uničena. Prav tako bo potrebno sanirati del fasade in kupiti novo pohištvo.

Ožgano ostrešje (Osebni arhiv družine Pisk)

''Hvaležni bodo, če jim bomo pomagali premostiti finančne ovire po svojih zmožnostih, in jim omogočiti, da se čimprej vrnejo v svoj dom,'' so zapisali v OZ RK Trebnje in navedli potrebne podatke za vse, ki bi želeli po svojih močeh pomagati:



Namen: POŽAR PISK

TRR: Rdeči križ Slovenije OZ Trebnje,

Rimska 33, 8210 Trebnje

SI56 0315 3100 2001 295 pri SKB d.d.

Koda namena: CHAR

Sklic: SI00-29106

