kronika

Svojci pogrešajo Milana Milanovića

7.5.2024 | 14:00 | Tekst: R.M.

Foto: arhiv svojcev

Policisti Policijske postaje Brežice so sporočili, da svojci pogrešajo 85-letnega Milana Milanovića z Ulice Stanka Škalerja v Brežicah. Visok je med 180 in 190 cm in ima sive lase. Nazadnje naj bi ga opazili 1. maja, ko je peš odšel od doma proti Brežicam.

Policisti vse od obvestila o pogrešanem izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga zaenkrat še niso našli. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju zato prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

