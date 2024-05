kronika

Prijeli vlomilca z ukradenimi motornimi žagami

8.5.2024 | 11:30 | M. K.

Včeraj okoli 16. ure so bili šentjernejski policisti obveščeni, da naj bi v naselju Drama neznanci vlomili v stanovanjsko hišo in pobegnili. Nemudoma so se odzvali in - kot sporočajo iz Policijske uprave Novo mesto - na podlagi hitrih in kvalitetnih informacij občanov, ki so storilca na begu opazili, so pri Zameškem izsledili in prijeli dva mladoletnika iz Dobruške vasi, ki sta imela pri sebi ukradeni motorni žagi. Odvzeli so jima prostost in ju privedli na policijsko postajo. Ugotovili so, da sta mladoletnika v gospodarskem objektu ob hiši vzela orodje, s katerim sta vlomila v hišo in ukradla motorni žagi. O dejanju mladoletnikov so policisti obvestili starše in center za socialno delo. Zoper vlomilca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, še dodajajo na PU Novo mesto.

Bežal z avtom, nato peš, a so ga ujeli

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Gornjem Lenartu nekaj po 9. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo, potem pa ustavil in peš pobegnil. 18-letnega kršitelja so izsledili in prijeli. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom. Renalut clio so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Divjal z BMW-jem

Na Obrežju so policisti nekaj po 11. uri ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5 švicarskih registrskih oznak, ki je območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 52 km/h. 43-letnemu državljanu Severne Makedonije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Dobova, Slovenska vas, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 27 državljanov Sirije, devet Maroka, sedem Afganistana, šest Konga, pet Indije, tri Bangladeša, dva državljana Iraka, Kameruna ter Turčije in po enega državljana Šrilanke, Senegala in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Miliči) so prijeli državljana Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 172 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Brežiški policisti so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

