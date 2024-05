posavje

»Da ženske vidijo v nas zaveznike«

6.5.2024 | 19:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Brežice - Ob mednarodnem dnevu babic, ki smo ga praznovali včeraj, 5. maja, so v nekaterih slovenskih porodnišnicah danes pripravili dan odprtih vrat.

Tako je bilo že drugo leto zapored tudi v Porodnišnici Brežice, da bi se približali bodočim mamicam in opozorili na pomembno poslanstvo babic, pove strokovna vodja ginekološko-porodnega odddelka oddelka Andreja Žertuš.

Na mednarodni dan babic je Porodnišnica Brežice že drugo leto zapored pripravila dan odprtih vrat.

Povabili so nosečnice, najstnice in vse, ki jih zanima delovanje porodnišnice, da si od blizu ogledajo prostore, da spoznajo zaposlene in vidijo, da so dostopni, »da ženske vidijo v nas zaveznike, da vidijo, da imamo veliko znanja in volje, da jim pomagamo,« pove Žertuševa.

»Lanski vtisi so bili tako lepi, da smo morale ta dan ponoviti,« še doda in res je bil tudi letos odziv na dan oprtih vrat dober.

Med obiskovalci je bilo videti tako malčke iz brežiškega in krškega vrtca, osnovnošolke z Bizeljskega in srednješolke srednje zdravstvene šole iz Brežic, kot nosečnice, ki so prišle po najrazličnejše informacije iz prve roke.

Dan odprtih vrat privilegij

Kako si pravilno samopregledovati dojke, je zanimalo tudi mladostnice.

Prva točka je bila namenjena higieni rok - obiskovalci so lahko preizkusili razkužila. Na ostalih točkah so lahko izvedeli več o porodu, o negi otročka, s kolegi iz ZD Brežice so predstavili poporodno telovadbo, več je bilo slišati o samopregledovanju dojk in raku dojk, o kontracepciji in menstruaciji.

O pomenu dneva odprtih vrat je 13-letna Emilie iz OŠ Bizeljsko povedala: »Dan odprtih vrat porodnišnice je gotovo dobrodošel. Nekoč takega izobraževanja za naše mamice in babice ni bilo, a je priporočljiv – da si pridemo pogledat prostore, pogledat kak video z različnih tem, skratka, izobraževanja ni nikoli dovolj in v marsikaterih delih sveta tega nimajo. To je velik privilegij in moramo biti zanj hvaležni.«

Preveč raznoraznih informacij nosečnice bega

Andreja Žertuš je diplomirana babica in vodja ginekološko-porodnega oddelka SB Brežice.

Izziv za porodništvo je v današnjem času dosti. »Nosečnice, ki so dovzetne za marsikaj, so zelo pod vplivom vseh družbenih omrežij, reklam, forumov in raznih informacij, skratka, vsega je preveč in to nanje slabo vpliva. Zato jim pravimo, naj ne pretiravajo s takšnim informiranjem, vsaka ženska je unikum in zgodba zase, vsaka rodi na svoj lasten način, povzemanje informacij in idealiziranje srečne nosečnice in družine včasih samo škodi,« pravi Žertuševa, ki pove, da se skušajo vsaki porodnici čim bolj prilagoditi in najti zanjo najboljšo varianto.

»Porod je in bo najbolj osnovna stvar človeštva in ni znanstvena fantastika,« poudari.

V brežiški porodnišnici porodov v vodi sicer nimajo, a poleg klasičnih porodov, ki jih je največ, spodbujajo tudi hojo in gibanje med porodom, sedenje na žogi in pručki «in glede na situacijo priporočamo najboljše, da zmanjšamo bolečino in povečamo udobje,« pove strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka.

Lani 512 porodov, letos že 132

Razkuževanje rok so na prvi stopni točki pokazali tudi vrtičarjem.

V zadnjih letih so postopno prenovili celoten ginekološko-porodni oddelek SB Brežice, pred časom so odprli dve nadstandardni sobi, kjer sta porodnici lahko sami.

V brežiški porodnišnici se letos lahko pohvalijo že s 132 novorojenčki, lani so jih v celem letu imeli 512, od tega tri pare trojčkov. Ker nasploh v Sloveniji število porodov pada, so kar zadovoljni, da ostajajo že vrsto let pri številki 500.

Upajo, da se ne zgodi, da porodnišnico v Brežicah ukinejo, kot je bilo pred časom že govora, saj kot pravi Žertuševa, »bolnišnica je bila postavljena z razlogom, ravno tako tudi porodnišnica. Zlasti zaradi dostopnosti zdravstvenih storitev bi bil to nesmisel,« je prepričana.

Majhnost je prednost

Sodelovale so tudi dijakinje srednje zdravstvene šole iz Brežic z mentorico.

Brežiška porodnišnica je ena manjših v Sloveniji, a v tem je tudi prednost.

»Majhni smo, ženske nas srečujejo že ob pregledih v ambulantah, ali potem med nosečnostjo, porodom … Lažje se vzpostavi zaupanje. Pristop je zagotovo bolj oseben, saj ženske ne vidiš prvič v porodni sobi, ampak že prej. Poznaš morebitne zaplete, strahove, vse je bolj domače,« pove Andreja Žertuš in doda, da prihajajo k njim ženske iz celotnega Posavja, opažajo pa tudi vse več nosečnic iz celjskega območja in s Hrvaške. Mamice so vse starejše.

Na ginekološko-porodniškem oddelku SB Brežice dela skupaj z ambulanto 11 babic, vseh zaposlenih pa je 30. Kadrovskega manjka nimajo.

Strokovna vodja oddelka Andreja Žertuš poudari, da je biti babica eden najlepših poklicev, oz. prej poslanstvo kot poklic. »Vse kar daš, dobiš nazaj,« pove. Babištvo je od decembra lani vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

