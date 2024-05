dolenjska

Od delnega do popolnega zaprtja

7.5.2024 | 11:30 | Tekst: R.M.

Foto: arhiv DL

Kandijski most čaka začasna zapora. (Foto: arhiv MONM)

V sredo in v četrtek bo delna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu, v petek pa je načrtovana popolna zapora. V sredo bodo namreč tam stekla vzdrževalna dela na plinovodnem omrežju, zato bo potrebna delna zapora tega mostu. V petek, ko so predvidena zaključna dela, pa bo most zaprt za ves promet. Med tem bo prehod za pešce omogočen tudi v času zapore, ki bo za boljšo pretočnost petkovega prometa postavljena po jutranji prometni konici.

V času popolne zapore bo izvoz iz mestnega jedra možen krožno na relaciji Rozmanova ulica–Kastelčeva ulica–Rozmanova ulica, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

‹ nazaj