FOTO: Na AC s kombijem na bok, v nesreči udeležene tudi živali

8.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 15.23 se je med avtocestnima odsekoma Trebnje zahod - Bič, občina Trebnje, kombinirano vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na boku. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, posuli razlite motorne in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za živali, ki so bile v kombiniranem vozilu so poskrbeli v zavetišču za male živali v Trebnjem. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali mesto nesreče s prometno signalizacijo in očistili cestišče.

V prevrnjenem kombiju so bile tudi živali. (Foto: PGD Trebnje)

Prvič pomoč ni bila potrebna, drugič pač

Ob 6.12 so v naselju Veliki Kamen gasilci PGD Veliki Kamen kot prvi posredovalci opravili ogled in ugotovili, da njihovo posredovanje ni potrebno. Gasilci so počakali do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so občana prepeljali v UC Novo mesto.

Ob 18.36 so posredovali gasilci PGE Krško v Ulici Tončke Čečeve v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagoreli zabojniki za odpadke



Ob 21.14 so na Sremiču pri Krškem zagoreli zabojniki za odpadke. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu TALČJI VRH;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA, na izvodu VELIKA SELA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP SELA PRI VRČICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obveščae, da bo4:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU);

- od 8:30 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 12. uro na območju TP Slivje, Savinek, Stari grad Bočje, Slivje Ribogojnica, Zavode; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 13. uro na območju TP Sveta Jedert, nizkonapetostno omrežje Omerzu in Beuc; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Mrčna sela ter na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Cerovec.

