Občina je kupila tudi traktor

8.5.2024 | 09:20 | L. Markelj

Šmarjeta - »Kar nekaj časa smo razmišljali, ali naj gremo na samostojno pot in v okviru občinske uprave ustanovimo svoj režijski obrat ali ne, a prvi vtisi so pozitivni – obrat izpolnjuje pričakovanja, oba zaposlena pa sta vestna in pridna,« pravi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Po šmarješki občini že brni nov traktor, pridobitev režijskega obrata. (Foto: OŠT)

Šmarješka občina se je namreč odločila, da režijski obrat z letošnjim letom prevzame naloge urejanja in čiščenja javnih in turističnih površin, po preteku koncesijske pogodbe z izvajalcem oz. aprila pa še področje vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Z novomeškim CGP namreč niso bili najbolj zadovoljni. Šmarječani menijo, da sami lahko naredijo marsikaj bolje, hitreje in ceneje, vse zadeve so dobro preučili in obraz naj bi bil zanje finančno ugodnejši.

Na začetku je seveda potreben vložek. Najprej v zaposlene. Poleg vodje režijskega obrata Aleša Mauserja so zaposlili novo moč, Andreja Povšiča.

Občina pa je že šla tudi v nakup potrebne opreme. Kupila je traktor, pometalno napravo, mulčer, plužno desko in posipalec. Za shranjevanje opreme, orodja itd. so namenili staro skladišče bivše KZ Krka v Šmarjeti, ki je že občinska last.

Več o novih pridobitvah in delovanju režijskega obrata, o čemer je župan spregovoril na zadnji občinski seji, v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

