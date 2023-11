Krka tudi sedmič zapored - zmaga po podaljšku

16.11.2023 | 07:40

KZS - X

Foto: KK Šentjur

Štore - Košarkarji Krke so v vnaprej odigrani tekmi 10. kroga lige Nova KBM po podaljšku premagali Šentjur z 91:90 (27:14, 47:39, 65:58, 83:83).

* Dvorana Štore Green Steel, gledalcev 100, sodniki: Grbić (Ljubljana), Mohorič (Velenje), Mušić (Rogatec).

* Šentjur: Kakar 11 (0:1), Jurič 16, Durnik 15 (5:9), Čevizović 3, Belko 13, Zupan 22 (0:3), Benić 6, Iyiola 3 (3:4), Lapornik 1 (1:1).

* Krka: Stergar 14 (8:9), Bačvić 10 (1:1), Cerkvenik 9 (6:6), Cousins 7, Jurković 13 (2:2), Špan 6 (4:6), Škedelj 13 (4:8), Radovanović 13 (2:3), Macura 6 (2:4).

* Prosti meti: Šentjur 9:18, Krka 29:39.

* Met za tri točke: Šentjur 15:41 (Zupan 4, Kakar 3, Belko 3, Jurič 2, Benić 2, Čevizović), Krka 6:23 (Bačvić, Cerkvenik, Jurković, Škedelj, Cousins, Radovanović).

* Osebne napake: Šentjur 33, Krka 26.

* Pet osebnih: Macura (31.), Radovanović (35.), Iyiola (37.), Belko (43.), Durnik (43.),

Košarkarji Krke so se drugič zapovrstjo izvlekli skozi šivankino uho. Po zmagi v zadnji sekundi proti Termam Olimia v prejšnjem krogu so v vnaprej odigrani tekmi 10. kroga lige Nova KBM v gosteh po podaljšku premagali Šentjur.

Novomeščani so dobri dve minuti pred koncem rednega dela zaostajali 74:80, a z delnim izidom 10:0 naredili preobrat, ki ga je ustavil Nejc Zupan s trojko štiri sekunde pred koncem.

Koš za končni rezultat so gostje so dosegli 0,7 sekunde pred koncem - v prejšnjem krogu so slavili s trojko 0,1 sekunde pred koncem, vseeno pa bi lahko gostitelji odnesli obe točki. Sekundo pred iztekom časa je Nick Čevizović dobil žogo pod obročem in povsem neoviran zgrešil "zicer".

Za Krko, ki ostaja neporažena, je Leon Stergar dosegel 14 točk, po 13 pa so jih dodali Robert Jurković, Miha Škedelj in Marko Radovanović. Pri domačih, ki so doživeli tretji zaporedni poraz, je z 22 točkami izstopal Nejc Zupan (trojke 4:12, 6 podaj).

Gašper Okorn, trener Krke: ''Tekma s srečnim koncem. Odločala je sreča, Šentjur je imel v zadnji posesti čisti „zicer“ za zmago. Pričakovali smo težko tekmo 48 ur po tekmi in težkem porazu proti Ciboni. S tremi četrtinami tokratne tekme smo lahko zadovoljni, v zadnji četrtini pa smo izgubili nadzor, a se pobrali. Ostaja zmaga, čaka pa nas ogromno dela.''

Krkaše v nedeljo, 19. 11., čaka gostovanje v AdmiralBet ABA ligi pri Megi v Beogradu. Naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM pa bodo odigrali v sredo, 22. 11., ko bodo gostovali pri Heliosu.

STA; M. K.

