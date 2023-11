Po slabi igri v napadu poraz s Cibono

14.11.2023 | 08:00

Foto: Liga ABA

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Aba doma izgubili proti Ciboni s 54:72 (11:17, 28:34, 39:46).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Belošević, Obrknežević, Tomić (vsi Srbija).

* Krka: Stergar 1 (1:2), Bačvić 3 (1:2), Cerkvenik 2, Cousins 16 (1:2), Jurković 2, Špan 6 (2:2), Škedelj 5, Radovanović 9, Macura 10 (4:5).

* Cibona: Vuković 16 (2:4), Radovčić 7 (2:2), Mustapić 10 (4:6), Proleta 11 (2:3), Majcunić 8 (2:2), Aranitović 4, Stein 2, Buljan 14 (2:4).

* Prosti meti: Krka 9:13, Cibona 14:21.

* Met za tri točke: Krka 3:23 (Cousins, Škedelj, Radovanović), Cibona 6:31 (Majcunić 2, Buljan 2, Radovčić, Proleta).

* Osebne napake: Krka 21, Cibona 18.

* Pet osebnih: Stergar (39.), Cousins (39.).

Trener Krke Gašper Okorn je pred obračunom s Cibono poudaril, da je to tekma, ki jo enostavno morajo dobiti. Če so bili tri četrtine še zraven, pa so v zadnji četrtini Zagrebčani hitro prišli do zajetne prednosti, ki so jo ohranili do konca. Krka je tako doživela šesti zaporedni poraz in tako z eno zmago ostaja pri dnu lestvice. Cibona je zmagala drugič v sezoni.

Zagrebčani so bili v prvem polčasu ves čas v rahli prednosti, vodili so tudi za devet točk, vendar so domači znali ohranjati stik.

Naslednjih deset minut ni prineslo sprememb, so pa gosti ob koncu četrtine pobegnili za sedem točk. Cibona pa je nato pet minut pred koncem pobegnila za 10 točk, Ivan Majcunić pa je dobro minuto zatem s trojko še povečal prednost zagrebške ekipe.

Ko je isti igralec s prostima metoma dve minuti pred koncem povečal vodstvo na 67:51, je bil zmagovalec odločen.

Pri domačih je 16 točk Isaiah Cousins, pri gostih pa Domagoj Vuković.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Ciboni za zasluženo zmago. To je bila sramota za nas. V svoji dvorani smo dali 54 točk in s tem težko računaš na uspeh. Z današnjim odstotkom meta je to nemogoče. V prvem polčasu je bila Cibona še veliko boljša v skoku, kar smo v drugem polčasu skušali nekako popraviti. Ni Cibona toliko blestela, kot smo bili mi napadalno slabi. Če nekoga ne moreš premagati v svoji dvorani, ko dobiš 72 točk, si v težkih problemih. Je pa dejstvo, da iz kroga v krog vse bolj zeva odprtina pod košem, saj ne uspemo najti ustreznega igralca, dodatno pa jo povzroča še odsotnost Hamiltona. To kar smo pokazali danes, je daleč pod ravnijo lige. Ta poraz pa pomeni, da se Krka od danes naprej krčevito bori za obstanek v ligi.«

Jakša Vulić, trener Cibone: »Čestitke mojim igralcem za zmago. Igra ni bila kakovostna, a točki sta za nas izjemno pomembni. Pri igralcih obeh moštev je bil viden krč zaradi pomembnosti tekme, saj bomo s Krko med moštvi, ki se bodo v tej sezoni borila za obstanek v ligi. Zato je ta naša zmaga še toliko bolj pomembna. V pripravi na tekmo smo se odločili, da bomo tvegali met z razdalje Krkinih visokih igralcev. To se nam je tokrat obrestovalo in ko smo v drugem polčasu zadeli nekaj odprtih metov, smo prelomili tekmo. Čestitke Krki za borbeno tekmo, sezona je še dolga in še veliko izzivov je pred nami.«

Krkaši bodo v prihodnjem krogu v nedeljo, 19. 11., gostovali pri Megi v Beogradu. Že v sredo, 15. 11., pa jih v okviru Lige Nova KBM čaka gostovanje pri Šentjurju.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 11. november:

Borac - Studentski centar 87:76 (23:27, 46:47, 67:56)

- sobota, 11. november:

FMP - Cedevita Olimpija 84:96 (25:26, 42:58, 69:80)

Budućnost - Split 72:58 (18:16, 37:35, 59:45)

- nedelja, 12. november:

Zadar - Crvena zvezda 74:81 (24:23, 43:45, 54:70)

Mornar - Mega 65:99 (16:23, 40:46, 46:69)

Partizan - Igokea 89:91 (12:18, 34:48, 57:76)

- ponedeljek, 13. november:

Krka - Cibona 54:72 (11:17, 28:34, 39:46)

* Lestvica:

1. Budućnost 7 6 1 596:512 13

2. Crvena zvezda 7 6 1 614:531 13

3. Partizan 7 5 2 651:520 12

4. Igokea 7 5 2 566:552 12

5. Cedevita Olimpija 7 5 2 589:587 12

6. Mega 7 4 3 608:557 11

7. Studentski centar 7 4 3 593:576 11

8. Borac 7 3 4 553:564 10

9. FMP 7 3 4 577:589 10

10. Zadar 7 3 4 574:559 10

11. Cibona 7 2 5 529:585 9

12. Split 7 1 6 482:561 8

13. Krka 7 1 6 506:605 8

14. Mornar 7 1 6 498:638 8

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn Jan Špan Jan Špan