kronika

Stara taktika - eden zamoti, drugi krade

13.5.2024 | 13:30 | M. K.

Na dvorišče stanovanjske hiše na območju Sevnice se je v petek dopoldne pripeljal neznanec. S pretvezo, da je delavec telekomunikacijskega podjetja, je stanovalca zvabil iz hiše, kjer sta si ogledovala okolico, v tem času pa je sostorilec vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Oškodovanec je šele po njunem odhodu ugotovil, da je bil žrtev kaznivega dejanja, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 23-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijanega pridržali

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na območju Zalok ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 37-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,79 miligrama alkohola (1,64 g/kg), so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prekoračitve hitrosti

V noči na soboto so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Opel, hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 52 km/h. 36-letnemu državljanu Hrvaške so izrekli globo. Včeraj dopoldne pa so prav tako na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 56 km/h. 34-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so prav tako izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na območju Soteske je med 9. 5. in 10. 5. nekdo iz lesenega čebelnjaka ukradel 15 panjev s čebelami. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.800 evrov.

V Žadovinku na območju PP Krško je v petek nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil bančno kartico in priloženo PIN kodo. Z dvigom denarja na bankomatu je lastnico oškodoval za 150 evrov.

Med 10. 5. in 11. 5. je v Podbočju nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in iz zamrzovalne skrinje odnesel okoli sto kilogramov mesa.

Na območju Brežic je v noči na soboto nekdo vlomil gostinski lokal in v poslovni prostor. Po prvih ugotovitvah je iz poslovnega prostora ukradel okoli 100 evrov, z vlomi pa je povzročil za 600 evrov škode.

V noči na nedeljo je na območju Stare Bučke neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je dve zračni puški, sedem ribiških palic in ribiški pribor.

V kraju Slinovce na območju Krškega je v noči na nedeljo nekdo s strehe zidanice potrgal bakrene odtočne cevi.

V minuli noči je v Podbočju neznanec vlomil v prodajalno in ukradel manjšo količino denarja. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 550 evrov škode.

V Krškem je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 3.500 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pijan razgrajal in razbijal

Krški policisti so v soboto popoldne posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v okolici Krškega. 47-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, se je sprl s svojo zakonsko partnerko in razbijal inventar v stanovanjski hiši. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 10. 5. in 13. 5. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Kapele, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Župelevec, Brezje pri Veliki Dolini, Mostec, Slovenska vas) prijeli 67 državljanov Sirije, 38 Konga, 34 Afganistana, 29 Bangladeša, 20 Egipta, 16 Pakistana, 14 Mongolije, 13 Nepala, 11 Indije, devet Somalije, sedem Maroka, šest državljanov Turčije, Irana in Alžirije, pet državljanov Šrilanke, štiri državljane Eritreje in Kitajske, tri državljane Rusije in Iraka in po enega državljana Nigerije, Jemna, Tunizije, Etiopije, Toga in Burundija. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Zilje, Paunoviči) pa so prijeli tri državljane Sirije, Maroka in Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 10. 5. in 13. 5. posredovali v 240 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 649 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 27 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 53. kršitev javnega reda in miru in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj