S trojko desetinko pred koncem do šeste zmage

6.11.2023 | 08:20

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 6. krogu lige Nova KBM premagali Terme Olimio s 93:92 (22:30, 40:51, 67:72).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodnica Lapanović (Novo mesto) in sodnika: Špendl (Limbuš), Palčič (Postojna).

* Krka: Stergar 10 (2:2), Bačvić 9 (1:3), Cerkvenik 11 (3:4), Cousins 6 (2:2), Jurković 9 (3:4), Špan 12 (2:2), Škedelj 5 (1:2), Radovanović 20 (7:8), Macura 11 (1:2).

* Terme Olimia: Pajk 3, Pelko 14 (3:5), Škorjanc 6 (2:3), Stoimenov 18 (2:4), Struger 15 (1:3), Malone 7 (1:2), Atanacković 16, Livadić 13 (5:5).in

* Prosti meti: Krka 22:29, Terme Olimia 14:22.

* Met za tri točke: Krka 9:28 (Bačvić 2, Cerkvenik 2, Stergar 2, Špan 2, Radovanović), Terme Olimia 6:27 (Pelko 3, Atanacković 2, Pajk).

* Osebne napake: Krka 23, Terme Olimia 23.

* Pet osebnih: Stergar (40.), Škorjanc (40.).

Favorizirani Novomeščani so dosegli šesto zmago v državnem prvenstvu, zanjo pa so se morali pošteno potruditi. Mož odločitve je bil Niko Bačvić, ki je 0,1 sekunde pred koncem dvoboja zadel trojko za edino vodstvo Dolenjcev na tekmi in končno zmago s 93:92.

Košarkarji iz Podčetrtka po včerajšnjem porazu ostajajo v drugi polovici razpredelnice, na šestih tekmah so dosegli eno zmago in doživeli pet porazov.

Prva polovica tekme je minila v znamenju košarkarjev iz Podčetrtka, ki so si ob koncu uvodne četrtine priigrali kar 15 točk naskoka (30:15). Gostitelji so nato strnili svoje vrste in se jim v 15. minuti približali na tri točke (34:37), v končnici pa znova popustili in gostom dovolili, da so se na veliki odmor odpravili s prednostjo 11 točk (51:40).

Izbranci domačega trenerja Gašperja Okorna so se v drugem polčasu podali v odprt boj z gosti, po številnih poskusih pa so jih "ujeli in prehiteli" šele v samih izdihljajih tekme po natančnem metu Bačvića za tri točke.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Radovanović z 20 točkami in devetimi skoki, v gostujoči pa Aleksandar Stoimenov z 18 točkami ter po petimi podajami in skoki.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Ne bi komentiral tekme, da ne bi izjavil česa, kar ne bi bilo treba. Zmagali smo za točko, zaključek je bil tak, kakršen je bil, in to je to.«

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Rogaški Slatini.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 3. november:

ECE Triglav Kranj - Ilirija 82:83 (18:28, 33:46, 54:65, 74:74)

- sobota, 4. november:

Šentjur - GGD Šenčur 71:82 (15:18, 39:40, 54:65)

Hopsi Polzela - LTG Castings 82:88 (28:24, 56:48, 67:71)

- nedelja, 5. november:

Krka - Terme Olimia 93:92 (22:30, 40:51, 67:72)

- ponedeljek, 6. november:

18.00 Kansai Helios - Rogaška

* Lestvica:

1. Krka 6 6 0 568:448 12

2. Kansai Helios 5 5 0 423:376 10

3. Šentjur 6 4 2 448:472 10

4. LTH Castings 6 3 3 536:519 9

5. Ilirija 6 3 3 423:434 9

6. GGD Šenčur 6 3 3 464:485 9

7. ECE Triglav Kranj 6 2 4 412:434 8

8. Terme Olimia 6 1 5 494:529 7

9. Rogaška 5 2 3 344:343 6

10. Hopsi Polzela 6 0 6 470:542 6

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn