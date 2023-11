Terme Čatež in Občina Piran s poravnavo glede teniških igrišč

7.11.2023 | 08:30

Teniški center v Portorožu (Foto: arhiv; terme-catez.si)

Piran/Čatež ob Savi - Občina Piran in družba Terme Čatež sta v pravdnem postopku pred koprskim okrožnim sodiščem včeraj sklenili sodno poravnavo glede teniškega centra v Portorožu, so sporočili iz Term Čatež. Občina je tako teniški center odkupila od term.

Julija lani so Terme Čatež sporočile, da nameravajo prodati 18 igrišč in teniški stadion s 1600 sedeži v središču Portoroža hrvaškemu kupcu, ki pa ga niso želele razkriti. Piranski občinski svet je zatem kljub nasprotovanju takratnega župana Đenia Zadkovića podprl uveljavitev predkupne pravice na teh zemljiščih.

Zadković ni želel uvrstiti potrjevanja takrat 4,6 milijona evrov vredne pogodbe na dnevni red v predvolilnem času in ga je preložil na naslednji mandat, saj se je rok za plačilo kupnine iztekel 5. marca letos.

Na dan izteka roka je novi župan Andrej Korenika predlagal, naj občinski svet prekliče lani dano soglasje k osnutku pravnega posla. Namesto tega so svetniki naložili županu, da poskuša s Termami Čatež uskladiti drugačne pogoje, kot jih je sprejel občinski svet v prejšnjem mandatu.

Družba Terme Čatež je nato aprila vložila tožbo zoper Občino Piran zaradi ugotovitve obstoja pogodbe o nakupu teniškega centra. Piranski župan Korenika je od takrat opravil pogajanja z generalnim direktorjem Term Čatež Bojanom Petanom in dosegel ugodnejše pogoje za izpeljavo posla, dogovor so piranski občinski svetniki potrdili konec oktobra.

Občina je tako danes sklenila prodajno pogodbo v vrednosti 4,5 milijona evrov (brez davka), skladno s katero je kupila kompleks teniškega centra v Luciji, pridobila pa je več, kot bi z uveljavitvijo predkupne pravice.

Kompleks zajema teniški stadion, ki obsega igrišče, tribuno s 1600 sedeži in stavbo s trgovinami, lokali ter poslovnimi prostori. V okviru teniškega centra je še 13 igrišč s peščeno podlago, štiri igrišča s trdo podlago in dve igrišči pod balonsko konstrukcijo. Občina je dobila tudi poti in zelenice med igrišči, igrišče za mini golf, balinišče in park.

Nekaj prostorov kompleksa sicer ostaja v zasebni lasti, ker so jih Terme Čatež že prej prodale tretjim osebam.

STA; M. K.