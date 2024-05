posavje

Ključni naložbi: gradnja bazena in nove osnovne šole

21.5.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Krško - Pred praznikom Mestne občine Krško, ki ga bodo obeležili 7. junija, je župan Janez Kerin danes predstavil zaključene in aktualne naložbe. Kot ključni naložbi, ki ju načrtujejo, je izpostavil gradnjo bazena v Krškem in gradnjo nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Zavrnil je bojazni opozicijskih svetnikov o previsokih stroških vzdrževanja bazena.

Po besedah župana je občina leto 2023 zaključila z realiziranimi 46 milijoni evrov prihodkov in 44,6 milijona evrov odhodkov, za letošnje leto pa načrtujejo za 48,7 milijona evrov prihodkov in 51,2 milijona evrov odhodkov. Od tega bodo samo za naložbe namenili 19,4 milijona oz. dva milijona več kot v letu 2023.

Na področju cestne infrastrukture so zaključili z drugo fazo obnove Ceste krških žrtev od pokopališča do nakupovalnega središča in prvo fazo obnove Lovske ceste v Brestanici ter vzpostavili kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki.

Zaključili so energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo, zamenjali streho na OŠ Raka ter nadaljevali z aktivnostmi za umestitev težko pričakovane nove stavbe OŠ dr. Mihajla Rostoharja. "Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega računamo, da nam ga bo uspelo pridobiti do konca leta," je dejal na novinarski konferenci.

V letu 2023 je občina zaključila z izgradnjo prizidave in rekonstrukcijo dela stavbe Doma krajanov Leskovec in Gasilskega doma PGD Leskovec pri Krškem. V sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije je pristopila tudi k izgradnji Regijskega gasilskega poligona Krško, katerega odprtje načrtujejo v začetku junija.

Na področju gospodarstva so skupaj s partnerji za potrebe Kariernega centra Posavje prenovili mansardne prostore Mencingerjeve hiše, ki so jih namenu uradno predali konec januarja, na področju kmetijstva pa so aktivnosti usmerili v izkoriščanje vodnega potenciala Save oz. razvoj namakanja kmetijskih zemljišč, je povedal.

Poleg gradnje nove šole dr. Mihajla Rostoharja je po besedah Kerina glavni prihodnji projekt gradnja bazena v Krškem, za katerega so nedavno pridobili gradbeno dovoljenje. Če bo šlo vse po sreči, bi lahko po besedah župana gradnjo začeli v drugi polovici leta. Projekt bo stal 12 milijonov evrov, znesek sofinanciranja iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb znaša 4,5 milijona evrov, dodaten milijon bi lahko dobili še na razpisu ministrstva za gospodarstvo.

Na bojazni nekaterih občinskih svetnikov, da bodo stroški vzdrževanja bazena previsoki, Kerin odgovarja, da primerjava s podobnimi projekti kaže, da bodo stroški obvladljivi. Upa, da bo med občinskimi svetniki, ki bodo projekt potrjevali na četrtkovi seji občinskega sveta, prevladal razum in mu bodo dali zeleno luč. Če te ne bo, "bo treba projekt postaviti v predal in čakati boljše čase", je dejal. Občina bo v tem primeru ostala brez sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, pa tudi vrez sredstev, ki jih lahko pridobi na razpisu ministrstva za gospodarstvo.

V letošnjem letu občina načrtuje še začetek projekta Parka urbanih športov Krško. Vrednost projekta je ocenjena na 1,49 milijona evrov, od česar naj bi občina kar 80 odstotkov denarja dobila iz mehanizma celostne teritorialne naložbe.

Glede pomislekov, da bo park preblizu pokopališča, župan odgovarja, da bo park namenjen vožnji s kolesi, in ne z motorji, zato večjih težav pri tem ne vidi. Na očitek, da gre za projekt enega od mestnih svetnikov Liste Modra smer, s podporo katere je kandidiral za župana, pa priznava, da je ideja o projektu res nastala v Društvu Modra smer, da pa so bili nato na projektu aktivni tako občinska uprava kot drugi občinski svetniki in torej ne gre za projekt enega občinskega svetnika.

V občini bodo sicer občinski praznik počastili 7. junija s slavnostno akademijo v Kulturnem domu Krško. Pred praznikom in po njem, to je od četrtka do 10. junija, se bo skupaj zvrstilo 35 prireditev, ki jih občina pripravlja z različnimi organizacijami.

