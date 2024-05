posavje

Županu očitajo netransparentnost

21.5.2024 | 19:50 | Dragana Stanković

Krško - Krški občinski svetniki iz vrst opozicije, ki predstavljajo polovico 30-članskega občinskega sveta, so danes, dva dni pred četrtkovo občinsko sejo, stopili pred novinarje, ker, kot so dejali, jim preostane le še ta način, da opozorijo na netransparentno delovanje občinskega vodstva, slabo načrtovanje proračuna in neprimerno zastavljene velike projekte, kot sta bazen in park urbanih športov. »Naše pobude in vprašanja občinsko vodstvo večinoma ne jemlje resno, pač pa jih vidi kot nagajanje,« je dejala samostojna občina svetnica Ivanka Černelič Jurečič.

Z leve Mitja Omerzu, Janja Starc in Boštjan Pirc

»S predlogom proračuna za leti 2024 in 2025 smo bili seznanjeni šele, ko je bilo objavljeno gradivo za sejo, kar je povsem neprimerno. Proračun mora biti v prvi vrsti vsebinski dokument, šele nato političen,« je dejala Janja Starc (obrtno-podjetniška lista). Poleg tega, kot je opozoril Aleš Stopar (Gibanje Svoboda) k pripravi proračuna svetniki sploh niso bili povabljeni, njihove pripombe pa je župan upošteval šele, ko so ga pozvali k novemu predlogu proračuna. Po mnenju Boštjana Pirca (SLS) skrbi zlasti previsoka tekoča poraba, pri čemer se sprašuje, ali se ne bo potrebno za njeno pokrivanje celo zadolžiti. Mitja Omerzu (Lista Dušana Šiška - Energično za Krško) je ob tem prepričan, da proračun ni razvojno naravnan, pogreša zlasti sredstva za ceste in stanovanja. »Pogrešam bolj agresivno stanovanjsko politiko. Vsako leto imamo 40 do 50 prosilcev za neprofitna stanovanja, mi pa gradimo zgolj en objekt s sedemnajstimi stanovanji, pa še to je projekt iz prejšnjega mandata,« je dejal.

Ob omenjenih treh so na novinarski konferenci sodelovali še Nataša Šerbec, Ivanka Černelič Jurečič, Aleš Stopar in Vlado Bezjak.

Svetniki so tako poudarili, da se občina loteva velikih luksuznih projektov, kot je bazen, ocenjen na več kot 12 milijonov evrov, namesto da bi najprej poskrbela za osnovno infrastrukturo. »Seveda želimo nov bazen, a ne za vsako ceno,« je dejala Starčeva. Svetniki so ob tem izrazili bojazen, da bo bazen namenjen prvenstveno športnim klubom in ne širši javnosti, prav tako bo po njihovem mnenju povsem neekonomičen, z izjemno visokimi stroški vzdrževanja in obratovanja. Omerzu tako meni, da bi bilo bolj smotrno razmisliti o nadkritju in širitvi nedavno obnovljenega bazena v Brestanici. Prav tako svetniki menijo, da 12 milijonov evrov, pri čemer naj bi 4,5 milijona evrov občina dobila iz evropskega mehanizma centralnih teritorialnih naložb (CTN), sploh še ni dokončna ocena investicije.

Neprimeren se jim zdi tudi projekt parka urbanih športov, ki naj bi bil prav tako sofinanciran iz mehanizma CTN. Predvsem jih moti njegova lokacija tik ob pokopališču, saj gre za precej glasen šport. Poleg tega menijo, da kolesarski park ne sovpada s potrebami občine, opozarjajo tudi na vprašanje poplavne varnosti na tem območju. Nataša Šerbec (SD) ob tem meni, da bi bilo prav, če bi sredstva, ki pripadajo krški občini iz tega mehanizma, namenili tudi za druge urbane dele občine, denimo za Senovo in ne le za Krško.

