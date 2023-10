Romska problematika: Župani razočarani, na potezi je vlada, možno samoorganiziranje ljudi po občinah

12.10.2023 | 18:35

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Župani in predstavniki 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na današnji novinarski konferenci v Kočevju izrazili razočaranje nad tem, da je DZ zavrnil paket zakonov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Zdaj sta na potezi vlada in DZ, da pripravita in sprejmeta ustrezne rešitve, so poudarili.

11 občin je paket štirih zakonov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, v DZ vložilo s podpisi 31.500 volivcev. Odbor DZ za delo je v začetku oktobra zavrnil novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih in zakona o voznikih. Podprl je le predlog novele zakona o urejanju trga dela, pa še v tem primeru je s sprejetimi sedmimi dopolnili črtal vsebinske člene.

"Takšno odločitev DZ sprejemamo z obžalovanjem in z oceno, da gre za veliko zamujeno priložnost. Ves čas smo namreč skušali pojasniti, da pri paketu ne gre za zahtevo 11 občin, ampak za zahtevo okoli 150.000 prebivalcev jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki se dejansko srečujejo z velikimi izzivi," je dejal kočevski župan Vladimir Prebilič. Po njegovih besedah so se ob pripravi zakonov z vlado strinjali, da je treba omenjena vprašanja reševati, ko so predloge pripravili, pa podpore s strani vlade ni bilo več.

Tako Prebilič kot novomeški župan Gregor Macedoni sta na novinarski konferenci izrazila pričakovanje, da bo zdaj izpostavljene težave z vso resnostjo in prioritetno obravnavala država. Spomnila sta, da je bil tudi na odboru za delo ob zavrnitvi paketa zakonov sprejet sklep, da vlada in DZ do konca leta pripravita zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko vprašanje, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo. "Z velikim zanimanjem bomo spremljali, kakšni bodo ti predlogi," je dejal Prebilič.

V kolikor predlogi ne bodo pripravljeni, občinam po besedah kočevskega župana ne ostane več veliko. "Ravno danes smo se pogovarjali, da je ena od možnosti, da poskusimo zavrnjene predloga znova vložiti v DZ. Ena od možnosti pa je še, da lahko pride do večjega samoorganiziranja ljudi v naših občinah. Tega sicer ne podpiramo, ampak če drastičnih sprememb ne bo, ljudem drugega ne bo ostalo," je dejal.

Na novinarski konferenci so opozorili še, da se o izzivih v socialno problematičnih okolij in varnostni problematiki na splošno veliko razpravlja, a dejanskih sprememb na bolje ni zaznati in jih brez konkretnih sistemskih sprememb tudi ne bo.

STA; M. K.

Jožko Slej ko prej gospodje, drugega ne preostane. Na one "tam nekje" brez stika s tukajšnjo realnostjo, realno ni pričakovati rešitev-predlogov. Če pa se po nekem čudežu dogodijo, pa zagotovo bodo brez stika s tukajšnjo realnostjo. "Povečana pozornost" občanov, bi morala biti zorganizirana že "predvčerajšnjim". K temu morate spoštovani gospodje, pristopiti takoj. V Ivančni gorici pa bo morda nekoč stalo obeležje, da se se prebujeni občani, sami znašli pri pomoči policiji, na katero ta že ves čas poziva.