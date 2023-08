Sobota še ne bo prinesla olajšanja; evakuacija iz Term Čatež

5.8.2023 | 07:10

Polnjenje protipoplavnih vreč (Foto: Občina Brežice)

Jutrnji pogled s Svetega Vida nad Brežicami (Foto Občina Brežice)

Še vedno pa velja - zaradi poplavljenih cest se ne odpravljajte od doma, če ni res nujno. (Foto: DARS)

Na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja so se tudi ponoči pojavljali močnejši nalivi, zato se hudourniške poplave večjega obsega na teh območjih še vedno stopnjujejo. Naraščajo reke v južni Sloveniji in se ponekod razlivajo. Številne ceste ostajajo zaprte.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je izrazit poplavni val na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu.

V večjem obsegu poplavlja tudi Sava, ki bo v spodnjem toku dosegla največji pretok v naslednjih urah. Drava je v zgornjem toku ustaljena, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje umirja. Mura v Gornji Radgoni se bo v prihodnjih urah ustalila pri okoli 1400 kubičnih metrih na sekundo.

Reke, ki so v petek poplavljale na širših območjih, upadajo, vendar zaradi padavin počasneje kot običajno in z vmesnimi manjšimi porasti. Podoben trend upadanja bo tudi danes čez dan. Naraščajo reke v južni Sloveniji, posamezne se razlivajo ob strugah. Kot je razvidno iz spletnih kamer, je Sava na območju Brežic že prestopila bregove. Ponoči so iz kampa v Termah Čatež evakuirali obiskovalce. Tudi Krka bo po napovedih močneje narasla in poplavljala na območjih pogostih poplav.

Številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji ostajajo zaprte. Štajerska avtocesta je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru.

Pot med Ljubljano in Mariborom je v obe smeri možna samo prek dolenjske avtoceste ter po cesti Krško-Bizeljsko-Mestinje-Šentjur-Dramlje, Krško-Bizeljsko-Mestinje-Podplat-Poljčane-Slovenska Bistrica ali prek Zagreba, Gruškovja in Ptuja.

Na dolenjski avtocesti je zaradi vode na cestišču zaprt izvoz Šmarje Sap proti Ljubljani.

Kot so poudarili na prometnoinformacijskem centru, se razmere ves čas spreminjajo, voda pa poplavlja nova območja. Vozniki naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste. Na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko vozniki avtocesto uporabljajo tudi brez vinjete. Če ni nujno, naj se ne odpravljajo na pot.

Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen.

Na vipavski hitri cesti promet ovira burja, prepovedan je promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Padavine bodo po podatkih Agencije RS za okolje čez dan postopno slabele.

REGIJA

Poročila novinarjev Dolenjskega lista o nočnem in jutranjem dogajanju na poplavnih, ogroženih območjih ob Savi, Krki in Kolpi pričakujemo tekom dneva, v nadaljevanju povzemamo jutranja poročila novomeškega in brežiškega centra za obveščanje.

Zaradi močnega deževja so bili v občini Brežice aktivirani gasilci prostovoljnih gasilskih društev, ki so, kot smo poročali, polnili protipoplavne vreče, jih nameščali ob objektih ob reki Savi in Krki, ter že šrpali vodo iz objektov. Gasilci PGD Obrežje, Brežice in Brežice okolica so v večernem času, kot omenjeno, evakuirali goste iz kampa Term Čatež.

Tudi v občini Krško si aktivirani gasilci prostovoljnih gasilskih društev, ki nameščajo protipoplavne vreče ob reki Savi, kjer voda ogroža stanovanjske in druge objekte.

V občini Sevnica so bili aktivirani gasilci PGD Sevnica in Boštanj, ki so namestili protipoplavne vreče v Dolenjem Boštanju, na Radni in na Hermanovi cesti v Sevnici in z mehanizacijo očistili naplavnine izpod mostu.

Ob 9.11 je v HE Boštanj, občina Sevnica, prišlo do pregrevanja generatorja. Gasilci PGD Sevnica in PGD Boštanj so prezračili prostore in opravili preventivni pregled z termovizijsko kamero.

DOLENJSKA

Plaz

Ob 9.00 so v Dobruški vasi, občina Škocjan, gasilci PGD Škocjan in Grmovlje s folijo preventivno pokrili plazišče, ki predstavlja potencialno grožnjo za bližnje objekte.

Ob 12.41 se je na cesto Čatež-Gabrovka v naselju Dolenja vas pri Čatežu, občina Trebnje, vsula večja količina zemljine. Cesta je polovično neprevozna.

Udar strele

Ob 13.13 je v Prelesju, občina Šentrupert, v mizarsko delavnico udarila strela. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar na elektro omarici, prezračili prostore in s termo kamero pregledali objekt. Strela je uničila električno napeljavo na objektu.

Preventiva

Včeraj v popoldanskih urah v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šentrupert, Mirna in Trebnje polnili vreče s peskom za primer večjih poplav.

Ob 13.07 so pred vhode v objekt Splošne bolnišnice Novo mesto na Šmihelski cesti gasilci GRC Novo mesto in Šmihel pri Novem mestu preventivno namestili protipoplavne vreče.

Ob 14.15 so v ulici Cesta na Gradec na Mirni gasilci PGD Volčje Njive preventivno postavili proti poplavne vreče pred objekt in odstranili naplavljena drevesa iz bližnje struge reke Mirna.

Ob 19.30 so na Prijateljevi cesti v Trebnjem, gasilci PGD Trebnje stanovanjski objekt zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

Ob 20.03 je v naselju Črešnjevec pri Dragatušu, občina Črnomelj, voda iz bližnjega ribnika ogrožala objekt. Gasilci PGD Dragatuš so postavili protipoplavne vreče v dolžini osmih metrov.

Ob 20.12 je v ulici Pod Gradom v Trebnjem, meteorna voda zalila klet gostinskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so prečrpali meteorno vodo iz objekta.

Ob 22.12 je v ulici Pod Srebotnikom v Straži, meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Vavta vas so postavili protipoplavne vreče.

Drevo na cesti

Ob 18.38 je bilo na cesti Mokronog - Bruna vas, občina Mokronog-Trebelno, drevo na cesti. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Prekinitev oskrbe z električno energijo

4. 8. 2023 je okoli 19.10 prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na več transformatorskih postajah na področju od Prečne, občina Novo mesto, do Straže, občina Straža.

Ostalo dogajanje

Prometni neseči

Ob 10.21 je v kraju Gornje Pijavško, občina Krško, voznica izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila na bok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pregledali okolico, če je prišlo do izlitja tekočin, s pomočjo vitle vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč avto vleki.

Ob 16.39 je na AC med Grosupljem in Višnjo Goro, občina Ivančna Gorica, vozilo trčilo v odbojno ograjo. Posledice prometne nesreče so odpravili gasilci PGD Grosuplje. Poškodovana je bila ena oseba.

Nevarne najdbe

Včeraj ob 4.56 so pri naselju Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so topovsko granato, kalibra 100 mm, italijanske izdelave, iz 2. svetovne vojne uničili na varni lokaciji.

Ob 17.33 je v naselju Fara, občina Kostel, občan naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnik je na varnem mestu uničil ročno bombo kalibra 60 milimetrov, najdba izvira iz obdobja 2. svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

