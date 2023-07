Uničujoča toča nad Belo krajino; udar elektrike; ranjena v zmečkanem avtu pod drevesom (foto); popoldne spet nevihte

20.7.2023 | 07:00

Včeraj popoldne je na avto padlo drevo na cesti proti Gazicam, občina Brežice. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju še pred prihodom gasilcev iz vozila potegnili očividci, obema so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Brežice. (Foto: PGE Krško)

PGE Krško

PGE Krško

V ponedeljek zvečer so trebanjski gasilci posredovali zaradi podrtega drevesa na Vini Gorici. Drevo, ki je bilo zapleteno tudi v električno napeljavo, so s pomočjo krajanov stabilizirali, obrezali veje in kontrolirano spustili na tla. (Foto: PGD Trebnje)

Foto: Meteoinfo Slovenija

Razdejanje po neurju v Termah Čatež - fotografije tudi še spodaj v fotogaleriji (neurje.si)

Po neurjih, ki so v torek in sredo zajela večji del države ter na Bledu terjala tudi smrtno žrtev, se bo danes nadaljevalo odpravljanje posledic in ocenjevanje škode. Za današnje popoldne so znova napovedane plohe in nevihte, ki pa naj ne bi bile tako močne kot v minulih dneh.

Močne nevihte, ki so se po Sloveniji pojavljale že prejšnji teden in v torek, so včeraj popoldne dosegle zahod države, nevihtna linija je nato v nekaj urah prešla večji del države. Največja tragedija se je zgodila na Bledu, kjer je podrto drevo padlo na dva sprehajalca, pri čemer je ena oseba umrla, druga je huje poškodovana. V Mozirju sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi, pri Trebnjem pa v udaru elektrike pod daljnovodom delavec Elektra.

Močni sunki vetra so v več krajih podirali drevje in odkrivali strehe, motena je bila oskrba z električno energijo. Podrto drevje je marsikje oviralo promet, ponekod je voda zalivala objekte, predvsem na območju Metlike in Črnomlja pa je padala debela toča. Zvečer so državo znova zajele nevihtne celice, ki pa niso bile tako silovite.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so se po sredini popoldanski nevihti v odpravljanje posledic neurja vključili gasilci iz približno 300 gasilskih enot. Delo bodo nadaljevali tudi danes, ko bodo lahko pristojni tudi natančneje ocenili škodo.

Vremenoslovci za danes napovedujejo sprva deloma jasno vreme, popoldne pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami, a Arso za zdaj za prihodnje dni ni izdal opozoril pred večjimi nevarnostmi.

V naši regiji je bila včeraj popoldne še posebej prizadeta Bela krajina, o toči v tamkajšnjih krajih tekom dopoldneva pripravljamo poseben prispevek. V nadaljevanju pa kronološki pregled včerajšnjih popoldanskih in večernih poročil centra za obveščanje:

Ob 15.00 je na Dvoru, občina Žužemberk, močan veter razkril streho gasilnega doma. Gasilci PGD Dvor so pokrili streho s strešno folijo in strešniki.

Okoli 16.00 v naseljih Roje, Trbinc in Zabrdje v občini Mirna, močan veter razkril strehe stanovanjske hiše in dveh gospodarskih poslopij. Gasilci PGD Mirna so pokrili strehe s folijo in strešniki.

Okoli 16.00 je območje naselja Griblje v občini Črnomelj zajelo močno neurje s točo. Gasilci gasilskih društev sektorjev Črnomelj, Vinica in Adlešiči, skupaj 125 gasilcev, so na 46 objektih pokrili strehe s strešniki in folijo.

Okoli 17.30 je naselje Krasinec v občini Metlika zajelo močno neurje s točo. Gasilci PGD Metlika, Gradac in Suhor so na šestih stanovanjskih hišah pokrili razkrite strehe s strešniki in folijo.

Okoli 20.00 je v ulici Mestne njive in na Trdinovi ulici v Novem mestu močan veter razkril strehi na dveh večstanovanjskih objektih. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so strehi pokrili s strešniki in folijo.

Ob 20.45 je na ulici Slavka Gruma v Novem mestu močan veter nagnil drevo na parkirišče z osebnimi vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so drevo razžagali in odstranili.

Ob 21.10 je v naselju Golobinjek, občina Mirna Peč, močan veter podrl drevo na streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna Peč so opravili ogled ter se dogovorili z lastnikom, da bo sam poskrbel za sanacijo strehe.

Ob 22.13 je v Ulici heroja Stariha v Črnomlju močan veter poškodoval kovinski del obrobe strehe vrtca. Gasilci PGD Črnomelj so odtrgani kovinski del odstranili ter popravili obrobo.

Iz Posavja podrobnejših poročil še ni.

Po prvih podatkih so zabeležili približno 2218 dogodkov na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice (167), Celje (577), Koper (33), Kranj (280), Ljubljana (294), Maribor (166), Murska Sobota (47), Nova Gorica (16), Novo mesto (70), Postojna (8), Ptuj (166), Slovenj Gradec (58) in Trbovlje (5).

Pri popravilu daljnovoda udar elektrike

Ob 19.12 je v gozdu v bližini naselja Korita, občina Trebnje, pod daljnovodom prišlo do udara električnega toka, ki je poškodoval delavca Elektro Ljubljana. Gasilci PGD Trebnje in Dobrnič so pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenega iz gozda do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.

