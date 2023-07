V Prilozju uničene vse strehe

19.7.2023 | 19:30

Takšna toča je popoldne razbijala po Beli krajini. (Foto: Meteoinfo Slovenija)

Pavičiči, Bela krajina (neurje.si)

Ribnica (PGE Ribnica)

Medtem ko so gasilci, delavci cestnih, komunalnih in elektro podjetji nadaljevali še z odpravljanjem posledic včerajšnjega neurja v občinah Novo mesto, Črnomelj, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert, Straža, se je okoli 16. ure, kot smo s fotografijami že poročali, razbesnelo novo neurje z močnim vetrom nad delom Bele krajine in Dolenjske.

Poškodovane so strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Podrlo je več dreves, ki ovirajo promet in ogrožajo elektro vodnike. Zalilo je tudi prostore osnovne šole v Šmarjeti. Po prvih podatkih je najhuje v Prilozju in na Krasincu (Metlika), v Gribljah (Črnomelj), hudo je prizadeto območje Šentjerneja, Mirne in Šmarjeških Toplic. V gasilske domove so ponovno evakuirali tudi otroke, ki so kampirali v Grmu pri Podzemlju in Geršičih.

V vasi Prilozje v občini Metlika je klestila toča v velikosti teniške žogice. Po prvih informacijah je poškodovala prav vse strehe v vasi.

Kot je povedala županja Metlike Martina Legan Janžekovič, je bila toča marsikje premera deset centimetrov in več ter je povzročila precejšnjo škodo tako na objektih, kot avtomobilih, pa tudi kmetijskih površinah.

Neurje je popoldne zajelo tudi občino Krško - z močnim vetrom in nalivi s točo. Posredujejo PGD-ji pri GZ Krško in cestno podjetje in Kostak Krško, ki odstrenjujeta podrta drevesa s cest.

Tudi občino Brežice je zajelo silovito neurje z vetrom in močnimi nalivi. Posredujejo PGD-ji pri GZ Brežice in cestno ter Komunalno podjetje Brežice.

MIRU ŠE NE BO

Nove nevihtne celice so medtem po 18. uri iz severne Italije že dosegle naše kraje in se bodo prek države pomikale do 22. ure, je sporočila Agencija RS za okolje. Znova bodo možni močni sunki vetra, nalivi, krajevno tudi toča.

M. K.