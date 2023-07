Neurja znova odkrivala strehe in podirala drevesa; danes nov sodni dan?

19.7.2023 | 07:00

Neurje je tudi v črnomaljski občini povzročilo veliko škode. Zaradi močnega vetra je bilo podrtih več dreves in razkritih ter poškodovanih več stanovanjskih stavb. Veter je razkril strešno pločevino na vrtcu v Loki, gasilci pa so posredovali še v Ajdovem zrnu v Črnomlju, na Lokvah, Majerju, v Kanižarici, pri OŠ Loka, v Vinici, Učakovcih, Dobličah, Dragatušu, Tribučah in na Preloki. (Foto: Občina Črnomelj)

Prizor, ki ga videvamo po vsej Sloveniji. Nocoj spet? (Foto: Meteoinfo Slovenija)

Številni so ostali brez elektrike, delavci elektro podjetij pa so tudi ponoči odpravljali prekinitve in delo seveda nadaljujejo danes. Še vedno je brez električne energije veliko odjemalcev, na distribucijski enoti Krško sicer samo še 72 odjemalcev, veliko več jih je še na Kočevskem. (Foto: arhiv DL)

Večji del Slovenije je sinoči prešla močna nevihtna fronta. Močni sunki vetra, ki so ponekod dosegali nad 100 kilometrov na uro, so po državi podirali drevesa in odkrivali strehe. Brez električne energije je v različnih delih države več tisoč odjemalcev.

Močna nevihtna linija je pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je s severne Primorske usmeril nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini.

Na območju Črnomlja so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 106 kilometrov na uro.

V številnih krajih so še vedno oz. ponovno na terenu intervencijske službe.

Na več prizadetih območjih je podrtih tudi nekaj električnih drogov, zaradi česar je motena dobava električne energije.

Na Dolenjskem in v Beli krajini je podrtih ogromno dreves in veliko poškodovanih ostrešij, poškodovan je tudi vrtec v Črnomlju.

Evakuiran je bil tudi tabor otrok v Metliki.

Tudi drugod po Sloveniji je bilo največ težav zaradi odkritih streh in podrtega drevja.

V občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prosteme.

Po do sedaj zbranih podatkih so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice (14 dogodkov), Celje (145 dogodkov), Koper (1 dogodkov), Kranj (55 dogodkov), Ljubljana (213 dogodkov), Maribor (22 dogodkov), Murska Sobota (10 dogodkov), Nova Gorica (61 dogodkov), Novo mesto (73 dogodkov), Postojna (14 dogodkov), Ptuj (9 dogodkov), Slovenj Gradec (61 dogodkov) in Trbovlje (13 dogodkov).

Gasilci 10 poklicnih enot in 301 prostovoljnega društva so s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevali večje število podrtih dreves ter prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov.

Podrta drevesa in veter so povzročili škodo na objektih, cestni in železniški infrastrukturi ter na vozilih. Na progi v Grosupljem je zaradi podrtih dreves prišlo do prekinitve železniškega prometa.

JP Komunala Črnomelj je sporočila, da lahko zaradi izpada električne energije uporabniki pričakujejo tudi motnje pri oskrbi s pitno na vodovodovodnem sistemu Damelj-Sinji vrh. Vse težave naj bi bile odpravljene do predvidoma trinajste ure.

V občini Kostel je močan veter uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara.

V naselju Velike Malence v občini Brežice so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.

Posledice vetroloma so odpravljali tudi delavci cestnih, komunalnih, elektro in drugih podjetij.

Kako obsežna je škoda torkovih neurij, bo bolj znano danes.

NI ŠE KONEC

Tudi danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek vremenoslovci napovedujejo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. V južni polovici Slovenije bo danes sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.

Poročila regijskega centra za obveščanje so si v naši regiji sicer takole sledila:

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA:

Močno neurje je ob osmih zvečer zajelo občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Črnomelj, Metlika in Semič.

Zaradi močnega vetra je bilo v vseh občinah podrtih več dreves, ki so ovirala promet, poškodovala elektroenergetske vode in komunikacijska omrežja, zato je bila prekinjena oskrba z električno energijo več odjemalcem.

Podrta drevesa so poškodovala več stanovanjskih in gospodarskih objektov ter nekaj vozil.

Močan veter je razkril in poškodoval več stanovanjskih hiš, večstanovanjskih stavb, gospodarskih objektov, vrtec, policijsko upravo in gasilska domova.

Meteorna voda je zalila nekaj objektov in infrastrukture.

Na terenu je bilo v vseh občinah več gasilskih enot, ki so do poznih ur odpravljali posledice neurja. Posredovali so tudi dežurni delavci cestnega podjetja, komunale in dežurni delavci elektra.

V občini Metlika pri naselju Geršiči so gasilci GZ Metlika z vozili evakuirali otroke iz tabora in jih nastanili po gasilskih domovih.

Ognja na srečo ni bilo

Ponoči ob 0.32 naj bi v naselju Rakovnik pri Birčni vasi, občina Novo mesto, prišlo zaradi napake na električnem omrežju do požara stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Lakovnice in Stopiče so ugotovili, da je v bližini naselja padlo drevo na električne vodnike. Drevo so razžagali in odstranili. Gasilci so s termovizijsko kamero pregledali objekt in prostore. Do požara ni prišlo. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec elektro službe.

POSAVJE:

Občina Krško

Na ceste se je podrlo več dreves, katera so odstranili delavci cestnega in komunalnega podjetja. Močan veter je razkril več streh na stanovanjskih objektih, posredovali so gasilci PGD Senovo, Krško in Gora.

Občina Brežice

Na ceste se je podrlo več dreves, odstranili so jih dežurni delavci cestnega podjetja. V naselju Velike Malence je potekala evakuacija tabornikov. Gasilci PGD Pirošica, Krška vas, Skopice, Cerklje ob Krki, Cerina in Brežice okolica so evakuirali 98 otrok na varno v gasilski dom Skopice.

Občina Sevnica

Ob 19.55 so se na Radni na žice daljnovoda podrla drevesa in zagorela. Posredovali so gasilci PGD Boštanj, ki so drevesa odstranili in pogasili.

M. K.