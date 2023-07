FOTO: Močan veter in toča, marsikje v velikosti jajca

19.7.2023 | 16:40

Okolica Dolenjskih Toplic (Foto: Meteo-Info)

Močan nevihtni sistem, ki je popoldne zajel zahodno, osrednjo in jugozahodno Slovenijo, je prinašal zelo močne sunke vetra, točo in močne nalive.

Okoli 16.00 se je razbesnelo neurje z močnim vetrom nad delom Bele krajine in Dolenjske. Poškodovane so strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Podrlo je več dreves, ki ovirajo promet in ogrožajo elektro vodnike. Zalilo je tudi prostore osnovne šole v Šmarjeti.

Po prvih podatkih je najhuje v Prilozju in Krasincu (Metlika), Griblje (Črnomelj), območje Šentjerneja, Mirne in Šmarjeških Toplic. V gasilske domove so evakuirali tudi otroke, ki so kampirali v Grmu pri Podzemlju in Geršičih.

Uporabniki družbenih omrežij poročajo o toči velikosti jajca v okolici Dolenjskih Toplic.

Iz Črnomlja poročajo o vetrolomu, iz Semiča, Ručetne vasi, Gradca, Gribelj in Podzemlja pa tudi o toči. Nevihta s točo je zajela tudi okolico Ribnice, padala je tudi v Kočevju, Dobrepolju ...

V popoldanskem času je občino Krško zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi s točo. Posredujejo PGD-ji pri GZ Krško in cestno podjetje in Kostak Krško, ki odstranjujeta podrta drevesa s cest.

V popoldanskem času je občino Brežice zajelo silovito neurje z vetrom in močnimi nalivi. Posredujejo PGD-ji pri GZ Brežice in cestno ter Komunalno podjetje Brežice.

Nesreče v prometu

Ob 11.34 sta v naselju Velika Loka, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet, odstranili vozilo iz ceste in jo posuli z absorbentom. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je poškodovanega oskrbela na kraju in ga odpeljala na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Tehnična in druga pomoč

Ob 13.12 so na Jakčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto iz pokvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeto osebo.

Ob 14.18 so v Ulici 21. Oktobra v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v katerem je bila onemogla oseba in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

