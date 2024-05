posavje

Zavračajo očitke opozicije kot ''neresnične, zavajajoče in nepreverjene''

24.5.2024 | 14:00 | M. K.

Krško - Na Mestni občini Krško zavračajo očitke opozicijskih svetnikov, ki so jih na župana Janeza Kerina in občinsko upravo naslovili na torkovi novinarski konferenci. Označujejo jih za neresnične, zavajajoče in nepreverjene, so sporočili z občine.

Župan Janez Kerin odgovarja na očitke (Foto: D. S.)

Številne očitke je na župana in občinsko upravo naslovilo pet občinskih svetnikov iz vrst Gibanja Svoboda, SD, SLS, Energično za Krško in Obrtno-podjetniške liste ter samostojna svetnica Ivanka Černelič Jurečič, ki naj bi v občinskem svetu predstavljali polovico od 30 svetnikov.

V Gibanju Svoboda so županu očitali, da kljub temu, da so bili takrat v koaliciji, niso bili povabljeni k pripravi občinskih proračunov za leti 2024 in 2025. Proračuna naj bi bila tudi slabo pripravljena, svetniki pa naj bi ju podprli zgolj zato, da se je občina izognila začasnemu financiranju.

Na občini zdaj odgovarjajo, da je imelo Gibanje Svoboda v času, ko so potekale najbolj intenzivne priprave proračunov, podžupanjo Brigito Piltaver Imperl. Ta je bila seznanjena z vsemi projekti, v pripravo proračunov je bila tudi aktivno vključena preko sestankov, elektronske pošte in ostalih korespondenc. Zavrnili so očitek, da sta bila proračuna preden je bilo nanju mogoče podajati dopolnila, slabo zastavljena.

Na očitke, da proračuna predvidevata preveliko javno porabo, na občini odgovarjajo, da se s tem v zadnjih letih srečujejo vse občine, kar je posledica predvsem visoke inflacije in nenormalnega gibanja cen elektrike. "Kljub temu pa je proračun vzdržen, kar se kaže po prvem kvartalu proračunskega leta 2024," so zapisali.

Na občini ob očitku, da se v občini trenutni gradi le en stanovanjski objekt s 17 stanovanji v Žlapovcu, opozarjajo, da nov stanovanjski objekt s 16 stanovanji gradi tudi občinska družba Rudar Senovo. Tudi sicer ima "po javno dostopnih podatkih Mestna občina Krško skupaj z družbo Rudar, upoštevajoč število prebivalcev, v lasti bistveno več stanovanj kot ostale mestne občine".

Bojazen, da bo bazen, ki ga v Krškem načrtuje občina, namenjen zgolj ožji skupini posameznikov, in ne bo dostopen za vse, na občini zavračajo. Kot pravijo, bo šlo za športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh: "Omogočal bo odlične pogoje za učenje plavanja, rekreativno vadbo in profesionalne plavalne treninge. Bazen bo odprtega tipa in na voljo za uporabo vsem starostnim skupinam, ne glede na plavalno predznanje," so zagotovili.

Opozicijski svetniki so sicer kot možno alternativo novemu bazenu predlagali nadkrijte brestaniškega bazena. To je po navedbah občine tehnično možno, vendar pa ne brez velikih investicijskih vložkov. "Ta objekt je grajen kot letno kopališče, kar pomeni, da tako v stavbi kot okoli bazenske školjke ni vgrajene potrebne izolacije, obstoječa kotlovnica v šoli v zimskem času ne bi mogla zadostiti energijskim potrebam ogrevanja vode in zraka," so zapisali v odzivu.

