Priznanje upokojenemu novinarju Dolenjskega lista Pavlu Percu

15.6.2024 | 18:30 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Krško - Včeraj pozno popoldne je bilo v krškem mestnem parku praznično. Mestna četrt (MČ) Krško je obeležila svoj praznik, ki ga, tako kot mestna občina, praznuje v spomin na prve krške borce in vrnitev izgnancev. Prihodnje leto bo MČ praznovala tudi 60 let obstoja (pred ustanovitvijo mestne občine konec leta 2021 se je imenovala Krajevna skupnost mesta Krško). Kot vsako leto, so na slovesnosti podelili tudi priznanja in plakete MČ posameznikom ali društvom, ki so v zadnjem letu pomembno sooblikovali življenje v mestu.

Letošnji nagrajenci Mestne četrti Krško.

»Danes veliko govorimo o spoštovanju, sodelovanju, povezovanju, vključevanju in pravičnosti, a kako pogosto res živimo te vrednote? Kako pogosto se odločamo za skupno dobro, ne le za lastne koristi?« je v nagovoru dejala predsednica MČ Tajana Dvoršek. »Če ne želimo, da kot družba globoko nazadujemo, moramo vzpostaviti pristno skupnostno povezanost, kjer vsak prispeva k skupnemu uspehu, kjer vsak posameznikov glas šteje, kjer se nihče ne počuti izključenega ali prezrtega.«

Predsednica Mestne četrti Krško Tajana Dvoršek je izpostavila pomen sodelovanja, spoštovanja in povezovanja.

Kot je dejala, tako kot za mestno občino tudi za mestno četrt prihaja pomembno obdobje, umeščanje novega jedrskega objekta. »Prihaja obdobje, ko ne smemo čakati, da bo kdo naredil delo namesto nas. Potrebujemo vizijo razvoja, potrebujemo konkretne projekte, ki bodo dvignili kvaliteto življenja vsem nam in najpomembnejše, potrebujemo odprt dialog z lokalno skupnostjo,« je še poudarila.

Med prejemniki letošnjih priznanj MČ, ki sta jih podelila Tajana Dvoršek in Ivan Učanjšek, predsednik komisije za priznanja in odlikovanja ter podpredsednik MČ, je tudi upokojeni dolgoletni novinar Dolenjskega lista Pavel Perc. »Pri svojem novinarskem delu je Pavel Perc ohranil svoj socialni čut, posluh za tegobe 'malega' človeka, zlasti za okoljska vprašanja, tudi v novejšem obdobju, ko je Mestna četrt Krško opozarjala na probleme onesnaževanja okolja iz Vipapa in pri umeščanju nove tovarne Krka – Sinteze 2,« so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Priznanje Mestne četrti Krško je prejel tudi upokojeni novinar Dolenjskega lista Pavel Perc.

Priznanja MČ so prejeli še Čebelarski krožek na OŠ Jurija Dalmatina, v katerem se že 50 let s tem plemenitim poslanstvom seznanja mladi rod, soustanovitelj Šahovskega kluba Krško Hilmija Ahmatovič za njegovo požrtvovalno delo z mladimi šahisti ter OŠ Mihajla Rostoharja, ki že 60 let vzgaja in izobražuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Priznanja s plaketo pa so prejeli zasebna Pediatrična ambulanta Puževski, v kateri že skoraj 40 let kot dobro uigran tim delujeta zdravnik pediater Domagoj Puževski in medicinska sestra Anica Kerin, od leta 2003 pa deluje kot zasebna ordinacija s koncesijo, ter PGD Videm ob Savi (136 let delovanja) in PGD Krško (153 let delovanja) za požrtvovalno delo njunih članov in pomoč v vseh letih delovanja, še posebej pa ob lanskih poplavah in neurju s točo.

