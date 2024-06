posavje

Navijači ponosno vzklikali: Kdor ne skače, ni Sloven'c

16.6.2024 | 22:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Brežice - Nogometna evforija je zajela Slovenijo. V Brežicah, kjer je organizirana ena od štirih navijaških con po državi, se je zbralo kar veliko nogometnih navdušencev, ki so so si na velikem zaslonu ogledali tekmo med Slovenijo in Dansko. Pripravili so izjemno navijaško vzdušje, po neodločenem izidu pa ponosno vzklikali: »Kdor ne skače, ni Sloven'c.«

Veselje navijačev ob zadetku Slovenije.

Malo po peti uri se je začela polniti navijaška cona v Brežicah, ki so jo postavili ob nogometnem stadionu. Med prvimi sta prišla Nejc Ban in Andrej Gašperin. »Pričakujem zmago. Po 24 letih smo znova na evropskem prvenstvu, mislim, da lahko presenetimo. Danci so sicer sila neugodni, a pričakujem zmago Slovenije z 2:1. Oba gola bo dal Benjamin Šeško,« je optimistično napovedal Nejc.

Nejc Ban in Andrej Gašperin

Tekmo na velikem zaslonu si je prišla ogledat tudi družina Kranjčič. »Doma ni takšnega vzdušja, kot bo tukaj. Upamo na najboljše, na zmago. Na začetku moramo igrati malo 'bunker', da se ubranimo, potem pa kakšen protinapad. Podobno kot na prijateljski tekmi proti Portugalski. Bomo videli, kako bo,« je povedal Gal, ki je sicer tudi sam nogometaš, igra v Domžalah. Družbo so mu delali sestra Lija ter starša Salvador in Sergeja.

Salvador, Sergeja, Gal in Lija Kranjčič.

Številni so prihajali odeti v slovenske drese, imeli so tudi druge navijaške rekvizite.

Kekovi četi so ob začetku namenili aplavz, ob vsaki priložnosti pa je med navijači završalo. Vsi so na noge skočili ob poskusu Benjamina Šeška, ki je v 17. minuti le za nekaj centimetrov zgrešil gol. »Auuuuu,« je odmevalo, potem pa se je slišalo tudi nekaj sočnih slovenskih kletvic, s katerimi so želeli povedati, kako blizu zadetka je bila Slovenija. Danci so že v naslednjem napadu zatresli mrežo in poskrbeli za tišino. Mnogi kar niso mogli verjeti, kaj se je zgodilo.

Ob zapravljenih priložnostih Slovenije so se mnogi prijeli za glavo.

A Slovenijo prejeti zadetek ni vrgel iz tira. Ko je v drugem polčasu Andraž Šporar padel v kazenskem prostoru, je bilo znova zelo glasno, navijači so zahtevali najstrožjo kazen, a je niso videli. Za glavo pa so se držali tudi nekaj minut zatem, ko je Šeško stresel vratnico. Navijači so začutili, da so to minute Slovenije. Odmevalo je: »Mi Slovenci.« Ob zadetku Erika Janže pa je sledila eksplozija čustev. Ljudje so rajali, se veselili, objemali in glasno vpili: »Toooooo, gremo Slovenija!«

V zadnjih minutah so zaradi dobre igre naših nogometašev apetiti navijačev še zrasli. Navijali so, da bi Slovenija dosegla še en zadetek, a ostalo je pri neodločenem izidu.

»Fantastična tekma. Če bomo tako igrali tudi proti Srbiji, jih bomo zagotovo premagali vsaj 2:0. Škoda ker smo danes dobili gol in škoda ker nismo dali še enega. Prepričan sem, da bomo v tej skupini osvojili vsaj štiri točke,« je po koncu napete tekme povedal Lovro Klanjšček.

»Danes smo bili boljši od Dancev. Če bi izkoristili samo nekatere naše priložnosti, bi zmagali. Pogumno smo šli v tekmo, Slovenija je pokazala, zakaj je 24 let čakala na ponoven nastop na evropskem prvenstvu. Tekmo proti Srbiji si bom ogledal v živo v Nemčiji, karto imam,« je povedal Vlatko Vezenkov, ki prihaja iz Kamnika, a se je danes mudil v Posavju, zato si je prišel ogledat tekmo v brežiško navijaško cono.

