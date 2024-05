kronika

Mladoletnik vozil kripo; na delu ujeli tatova iz Brezja

24.5.2024 | 12:50 | M. K.

Med kontrolo prometa v Dolah na območju PP Metlika so policisti v sredo okoli 19. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra. Med postopkom so ugotovili, da gre za mladoletnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu vozilu. Avtomobil je bil tehnično nepopoln, z neustreznimi pnevmatikami, v njem pa ni bilo predpisane opreme. Mladoletnika so predali uslužbencem pristojnega centra za socialno delo, avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Ogenj zanetila strela

V sredo nekaj pred 17. uro je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo na stanovanjski hiši na območju Gornje Pake (PP Črnomelj). Požar so gasilci omejili in pogasili. Zgorelo je ostrešje hiše in lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 15.000 evrov. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled požarišča, je bil vzrok za nastanek požara udar strele, kot so ugibali tudi že gasilci. Okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Na Gornji Paki je zagorelo zaradi udara strele. (Foto: arhiv; Odeon)

Prometna nesreča pri Dolnji Težki Vodi

Včeraj nekaj pred 11. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Dolnji Težki Vodi. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 80-letni voznik, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika, ki je ustavil vozilo z namenom, da se z neprednostne vključi na prednostno cesto. Vozilo povzročitelja se je po trčenju prevrnilo in trčilo še v drog javne razsvetljave. Lažje poškodovanega voznika in prav tako lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Na avtocesti z 1,3 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so v minuli noči na avtocesti na območju Drnovega zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 40-letni državljan Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola (1,33 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Prehitri na avtocesti

Policisti so na Obrežju 22. 5v sredo nekaj pred 23. uro ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi A8 hrvaških registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 201 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 71 km/h.

Včeraj nekaj po 16. uri so ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5 čeških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 198 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 68 km/h, in voznika Toyote, ki je vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h.

Sinoči okoli 20. ure so ustavili voznika mercedesa registrskih oznak Velike Britanije, ki je vozil 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. Okoli 21. ure so ustavili še voznika mercedesa francoskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 198 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 68 km/h.

45-letnemu državljanu Hrvaške, ki je vozil audija, 57-letnemu državljanu Srbije z BMW-jem in 55-letnemu državljanu Švedske s Toyoto, 41-letnemu državljanu Hrvaške, ki je vozil mercedesa, in 37-letnemu državljanu Turčije z mercedesom so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globe.

Novomeški policisti na delu prijeli tatova iz Brezja

Policisti PP Novo mesto so bili v sredo okoli 20. ure obveščeni o tatvini na Šentjernejski cesti. Neznanci naj bi z dvorišča delavnice ukradli več delov delovnih strojev in pobegnili z osebnim avtomobilom s pripeto prikolico. Policisti so na območju Muhaberja tatova ustavili in prijeli. Zasegli so jima ukradene predmete in vrnili oškodovancu. Ugotavljajo še izvor ostalih zaseženih predmetov, za katere prav tako sumijo, da so ukradeni. Zoper 45-letnega osumljenca in mladoletnika iz Brezja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Populili vinsko trto

Na območju Drče je v noči na sredo nekdo iz vinograda izpulil in odnesel okoli sto sadik vinske trte. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

V Veliki vasi pri Krškem so v noči na četrtek na parkirnem prostoru podjetja neznanci vlomili v rezervoarje več delovnih strojev in iztočili okoli 200 litrov goriva. Vlomili so tudi v skladiščni zaboj in ukradli kolesne verige. Z vlomi in tatvino so povzročili za okoli 3.000 evrov škode.

V isti noči je v Veliki vasi pri Krškem neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja in izmaknil prenosni računalnik ter mobilni telefon. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Prijeli tihotapca in migrante

Sinoči nekaj po 21. uri so policisti na območju Prilip kontrolirali voznika osebnega avtomobila Opel corsa. 21-letni državljan Turčije je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Turčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Loče, Brežice, Kapele, Podgračeno, Jereslavec, Jesenice, Brezje pri Veliki Dolini) prijeli 42 državljanov Sirije, 20 Afganistana, 19 Indije, 11 Pakistana, osem državljanov Nepala in Bangladeša, sedem Iraka, šest Konga, pet Irana, štiri Kitajske, tri državljane Mongolije, Burundija in Maroka, dva državljana Sierra Leoneja, državljana Palestine, Turčije in Kameruna. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Gorenjci) so prijeli šest državljanov Afganistana, štiri državljane Sirije in tri državljane Maroka inter na območju PP Metlika (Metlika) državljana Tunizije.

Dneva v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. 5. in 24. 5. posredovali v 139 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 391 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 17 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj