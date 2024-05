kronika

FOTO: Streho zanetila strela?

23.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.43 je v naselju Gornja Paka, občina Črnomelj, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj, Petrova vas, Mavrlen, Rodine, Rožič vrh, Talčji vrh in Vranoviči so pogasili požar, ki je uničil del ostrešja in nekaj opreme na podstrešju, odstranili nekaj izolacijskega materiala ter prostore pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili.

Po besedah sektorskega poveljnika Francija Grahka naj bi požar povzročil udar strele, poroča Radio Odeon (spodaj pod tekstom videoposnetek).

Gornja Paka - gorelo je ostrešje; več fotografij v fotogaleriji (Foto: Odeon)

S ceste med drevje

Ob 22.02 je v Rumanji vasi, občina Straža, osebno vozilo zdrsnilo s ceste in se zagozdilo med drevje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, obžagali drevje in s tehničnim posegom vozilo povlekli na cesto, pomagali vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila ter očistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Reševali so voznika, ki je s ceste zapeljal med drevje. (Foto: FB PKD)

Izpad

Ob 21.15 je na Senovem z okolico, občina Krško, zaradi okvare na elektroenergetskih vodih prišlo do izpada oskrbe z električno energijo. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 9:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod 6. PROTI OBRHU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1, izvod 4. SAM.OMARICA CESARJEVA;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLICIJA;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU, TP VEL. PODLJUBEN, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE VAS, TP SREBRNIČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE 2015;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE 2001;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOTE 1/0,4KV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH, izvod 3. VITA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JORDANKAL, izvod 1. JORDANKAL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Lisca polje med 9:00 in 11:30 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gazice med 7:50 in 10:00 uro, na območju TP Dvor med 10:30 in 12:15 uro in na območju TP Kostanjevica vodovod med 12:30 in 15:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Sveta Jedert, nizkonapetostno omrežje – Omerzu in Beuc med 8:30 in 13:00 uro.

