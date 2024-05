posavje

Izdano gradbeno dovoljenje za Bazen Krško

16.5.2024 | 11:30 | M. K.

Krško - Mestna občina Krško je uradno pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega bazenskega kompleksa. Bazen Krško bo nov športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh obiskovalcev, ob tem sporočajo z občine.

Izbrana idejna rešitev bazena Krško avtorjev mag. Borisa Beržana in mag. Monice Juvera Jami (Foto: arhiv; MO Krško)

Dodajajo, da je krški bazen od nekdaj predstavljal osrednje mesto druženja in rekreacije v občini, plavanje pa je bilo zaščitni znak Krškega. Z njegovim zaprtjem in posledično rušitvijo je Mestna občina Krško ostala brez bazena za rekreativne namene in brez bazena za trening Plavalnega kluba Celulozar, za njim pa je ostala neizkoriščena in degradirana površina ob obstoječih športno-rekreacijskih površinah na bregu Save.

Leta 2022 je občina z javnim, projektnim, enostopenjskim natečajem pridobila idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje bazenskega kompleksa dveh bazenov s tribunami in gostinskim lokalom, ureditvijo sanitarij za potrebe parkirišča za avtodome in zunanjo ureditvijo. Načrtovanje je obsegalo ureditev zunanjih površin ob bazenu vključno z ohranjanjem rekreacijske poti ob nabrežju Save, ureditvijo javne promenade, ki povezuje Cesto krških žrtev in breg Save ter navezavo na načrtovano rekonstrukcijo vojaške brvi.

Po izvedbi natečaja je občina sklenila pogodbo o pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo in zunanje ureditve. Lokacija za gradnjo bazena je na območju športnega centra ob stadionu Matije Gubca Krško, ob nasipu Save in ob urejenem parkirišču za avtodome ter pokritih teniških igrišč.

Vir financiranja tudi mehanizem CTN

Projekt Bazen Krško je eden od 14 projektov urbanega razvoja, ki bo sofinanciran v okviru mehanizma CTN. Mehanizem CTN je orodje izvajanja evropske kohezijske politike, s katerim se v Sloveniji podpira izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Celotna vrednost krškega projekta je 12.148.830 evrov, znesek sofinanciranja pa znaša 4,5 milijona evrov.

Na potezi je Občinski svet Mestne občine Krško

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora Občinski svet Mestne občine Krško sprejeti Sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije (PIZ - Predinvesticijska zasnova in IP - Investicijski program) za Bazen Krško. O predlogu sklepa bodo občinski svetniki odločali 23. maja na 13. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško.

