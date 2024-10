posavje

Kako v Krškem delijo denar za Rome?

28.10.2024 | 13:50 | S. R.

Občine, na območju katerih se nahajajo romska naselja, iz naslova državnega proračuna prejemajo znatna dodatna sredstva, ki pa bi morala biti porabljena za projekte, povezane z Romi. V Mestni občini Krško je po poročanju necenzurirano.si ta poraba vsaj sporna.

Občina je namenila 80 tisoč evrov za osveščanje prebivalcev romskega naselja Kerinov Grm. (Foto: arhiv DL)

Mestna občina Krško bo letos v okviru Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 prejela več kot 700.000 evrov dodatnih sredstev, ki jih je praviloma treba porabiti za Rome in z njimi povezane projekte. Občine, na območju katerih se nahajajo romska naselja, ta dodatna sredstva prejemajo od leta 2021, a se po poročanju portala necenzurirano.si v primeru občine Krško v zadnjem obdobju pojavljajo vprašanja, kje v resnici konča ta denar.

Več o tem, kaj so na zadnji seji izvedeli tamkajšnji občinski svetniki, zakaj bo 80.000 evrov za pomoč prebivalcem romskih naselij v Krškem končalo pri dolgoletnem hišnem gradbincu občine in zakaj je nenavaden še en posel, za katerega bo šel denar, namenjen za Rome, je na voljo na portalu necenzurirano.si.

Spomnimo, vlada je decembra 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030. Ta program določa glavne cilje in temeljne ukrepe za izboljšanje socialnoekonomskega položaja romske skupnosti in njenih pripadnikov, za ustvarjanje pogojev za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti in njihovo opolnomočenje ter krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti v procesih za izboljšanje lastnega položaja ter doseganja polne vključenosti in enakosti v slovenski družbi v obdobju 2021–2030. Glavni dolgoročni strateški cilj programa je omogočiti in prispevati k dejanski enakosti, vključevanju in udeležbi Romov do leta 2030.

Kot so takrat poudarili na vladi, se bo uresničevanje programa sistematično spremljalo skozi delo delovnega telesa vlade, ki je ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in je sestavljeno iz predstavnikov pristojnih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

‹ nazaj