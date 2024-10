posavje

Institut mladinskega delegata pri OZN z deklaracijo o prihodnosti

29.10.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Foto: Mladinski svet Slovenije (National Youth Council of Slovenia)

Ljubljana - V Ljubljani je včeraj potekala 10. obletnica Instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN). Na dogodku so predstavili tudi Deklaracijo o prihodnosti mladinskih delegatov, ki med drugim opozarja, da je treba mladim omogočiti konkretne priložnosti za sooblikovanje prihodnosti z vključevanjem v odločevalske procese.

Skupinska slika mladinskih delegatov (Max Davidović drugi z desne)

Institut mladinskega delegata Slovenije pri Organizaciji združenih narodov je bil leta 2014 ustanovljen v sodelovanju Mladinskega sveta Slovenije, ministrstva za zunanje zadeve in Društva za Združene Narode za Slovenijo z namenom, da ponesejo glas mladih iz Slovenije na najvišje nivoje odločanja v Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih odločevalskih procesih, so sporočili organizatorji dogodka, Mladinski svet Slovenija (MSS).

Na dogodku so predstavili Deklaracijo o prihodnosti mladinskih delegatov, ki med drugim opozarja, da je mlade treba ne le slišati, ampak jim tudi ponuditi priložnosti za podajanje mnenj. Da bi dosegli dolgoročen uspeh Instituta mladinskega delegata Slovenije, je nujno zagotoviti stabilno in dolgoročno financiranje, še opozarjajo v MSS.

Aktualni mladinski delegat pri OZN je Max Davidović iz Dobove, ki je na včerajšnjem dogodku izpostavil: “Ob prvem desetletju instituta vas vse pozivam, da podpremo in še naprej razvijamo obstoječe institute zagovorništva preko vključevanja v delo doma in po svetu, z okrepljeno finančno in strukturno podporo ter na najbolj osnovni ravni – s komunikacijo. Komunikacijo skupnih prioritet, volje in načrtov. Tam naj se naše delo začne in z realizacijo interesov slovenske mladine tudi konča. Skupaj nam bo to uspelo.”

Društvo za Združene narode za Slovenijo je srečanje izkoristilo tudi za podelitev priznanj za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela na temo OZN. Med dobitniki priznanj je tudi podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Patrik Bole, so sporočili.

