Začenja se prenova športnega igrišča pri OŠ Koprivnica

31.10.2024 | 14:30 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško/Koprivnica - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktor podjetja KOP Brežice, d. d. mag. Dejan Bibič sta včeraj podpisala pogodbo za ureditev športnega igrišča pri Osnovni šoli Koprivnica.

Projekt med drugim predvideva ureditev obstoječega asfaltnega igrišča, sanacijo atletske steze in zamenjavo tenisida, ureditev igrišča za najmlajše z novimi igrali, novo opremo v obliki golov, tabel za košarko, klopi, ureditev zelenice in platoja za met krogle ... Prav tako bodo uredili okolico igrišča z zasaditvijo dreves, ograjo okoli igrišča, novimi elektroinštalacijami in odvodnjavanjem.

Uvedba v delo je predvidena v torek, 5. novembra, so sporočili z MO Krško. Skupna vrednost projekta znaša 256.936 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za dokončanje del je 23. maj 2025.

