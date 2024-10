kultura

Slovenščina mora ostati

30.10.2024 | 10:00 | M. Luzar

Brežice - Z znanstvenim simpozijem Toporišičev dan na temo Besedni red v slovenskem jeziku so se v Brežicah nedavno poklonili delu slovenskega jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča. Ob robu celodnevnega strokovnega srečanja v Posavskem muzeju Brežice so razmišljali tudi o današnjem stvarnem in želenem položaju slovenščine v javni rabi.

Dr. Janez Dular: »Prav je, da se naredita pregled novosti in izmenjava mnenj o slovenščini.«

S simpozijem Toporišičev dan, ki je bil tokrat drugič, želijo ovrednotiti delo Jožeta Toporišiča in akademikovo delo nadaljevati s sodobnejšimi raziskavami, je povedal vodja letošnjega srečanja dr. Matej Šekli s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. »Akademik prof. dr. Jože Toporišič je seveda najpomembnejši slovničar druge polovice 20. stoletja,« je dejal Šekli.

Dr. Janez Dular, ki je strokovno srečanje spremljal v občinstvu, je simpozij označil za zanimivo in pomembno strokovno-znanstveno srečanje v spomin posavskega rojaka Jožeta Toporišiča. »Njegova slovnica je izšla pred desetletji in postavlja se vprašanje, ali imajo mlajše generacije slovenskih jezikoslovcev kaj novega dodati, povedati k temu v vseh teh desetletjih. Možnosti raziskovanja so široke, tudi ekipa mlajših jezikoslovcev je kar številna v primerjavi z nekdanjimi časi, zato je prav, da se naredita pregled novosti in izmenjava mnenj o slovenščini, njenem razvoju, njenem položaju in novostih, ki so danes žive ali pričakovane,« je rekel Dular.

