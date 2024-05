kronika

Močno pijan ogrožal, grozil in razbijal

10.5.2024 | 17:35 | M. Ž.

Policiste so včeraj okoli 16.15 obvestili, da naj bi na območju Ragovega voznik osebnega avtomobila z objestno in nevarno vožnjo ogrožal drugega voznika, vozilo ustavil, nato udarjal po njegovem vozilu in grozil.

Novomeški policisti so se takoj odzvali, kršitelja z osebnim avtomobilom Citroen berlingo izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 48-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola (2,3 promila). Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. 48-letnik je v notranjosti intervencijskega vozila nadaljeval s kršitvijo, razbijal in poškodoval notranjost vozila, med postopkom pa z maščevanjem grozil zdravstvenemu osebju in policistom.

Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poročajo iz Policijske uprave Novo mesto.

Vozila pod vplivom drog

Policisti PP vodnikov službenih psov Novo mesto so včeraj okoli 9.30 na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila znamke Jaguar. Ugotovili so, da 41-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain, opijate in benzodiazepine. Avtomobil so jih zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatu mopeda

Šentjernejski policisti so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni, da naj bi na območju Malega Mraševega nekdo s parkirišča ukradel moped. Takoj so se odzvali in začeli z aktivnostmi za izsleditev tatu. V naselju Drama so ustavili kombi, ki ga je vozil 40-letnik in med postopkom ugotovili, da v kombiju prevaža ukraden moped. Moped so mu zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V požaru škode za okoli 40 tisočakov

Poročali smo že o sinočnjem požaru gospodarskega objekta na območju Velikega Slatnika. Iz PU Novo mesto so sporočili, da je ogenj zajel lesen gospodarski objekt, pod katerim je bil kmetijski traktor in kmetijska mehanizacija. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov, ki so opravili ogled požarišča, je tuja krivda izključena in nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Po oceni oškodovanca je v požaru nastalo za okoli 40.000 evrov škode.

Vlomil v tri lokale

V Brežicah je danes ponoči neznanec vlomil v poslovne prostore treh lokalov ter odnesel menjalni denar in prenosni računalnik. Policisti okoliščine vlomov še preiskujejo.

Gorivo in denar

V Radni vasi je med sredo in četrtkom nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 300 litrov goriva.

V Brežicah je v prav tako med sredo in četrtkom nepridiprav vlomil v prodajalno in iz blagajne odnesel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na območju Velike Doline pa je v noči na četrtek nekdo skozi vrata vlomil v objekt in odnesel manjšo količino denarja. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Nedovoljeni prehodi meje

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Slovenska vas, Rakovec, Trnje) izsledili in prijeli 12 državljanov Nepala, 11 državljanov Sirije, devet državljanov Rusije, sedem državljanov Bangladeša, sedem državljanov Afganistana, pet državljanov Somalije, štiri državljane Sudana, tri državljane Pakistana, tri državljane Šrilanke, dva državljana Nigerije, dva državljana Maroka, dva državljana Indije, dva državljana Gruzije, dva državljana Palestine in državljana Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

