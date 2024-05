kronika

Pogorelo gospodarsko poslopje

10.5.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.22 je na Velikem Slatniku pri Novem mestu gorelo leseno gospodarsko poslopje velikosti dvajset krat osem metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so požar pogasili. Poslopje (in v njem traktor, traktorska prikolica ter več kmetijskih strojev oziroma priključkov) je zgorelo v celoti.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Šentjernej)

Tudi drugačna pomoč gasilcev

Ob 9.56 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom omogočili vstop v stanovanjsko hišo.

Ob 16.15 so v naselju Brezje pri Dovškem, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili tehnično pomoč policiji, reševalcem in pogrebni službi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu SUHI MOST-RAZDELILEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL, TP ŽIHOVO SELO;

- od 9:00 do 9:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP COLNAR, TP LEŠNICA, TP STRAŽNA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje – Blok Bisi in Blok Jana med 10:30 in 13:30.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Krakovo, nizkonapetostno omrežje – Dolenja vas med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Raški vrh, nizkonapetostno omrežje – Štrit med 11:00 in 15:00 uro, na območju TP Golek, nizkonapetostno omrežje – Proti gori med 8:30 in 13:00 uro in na območju TPe Veliki Trn, nizkonapetostno omrežje – Smečice predvidoma med 9:00 in 13:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Nemška vas, nizkonapetostno omrežje – Nemška vas med 8:00 in 11:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Rožno med 8:00 in 14:00 uro.

