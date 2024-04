družabno

Vlado, pogumno naprej!

30.4.2024 | 19:30 | Tekst: Slavko Mirtič

Foto: Slavko Mirtič

Praznovanja okroglih rojstnodnevnih obletnic so vedno prijetna, še zlasti ob obletnicah družabnih, delavnih in srčnih oseb, kot je Vlado Kostevc (na fotografiji). Poleg družinskih članov so se čestitkam ob njegovi šestdesetletnici pridružili tudi prijatelji iz praktično vseh koncev Slovenije.

Vlada poznajo kot izjemnega prijatelja, predanega turističnega zanesenjaka in prostovoljca, vestnega gasilca, ljubitelja starodobnikov, pesnika in še kaj, predvsem pa čutnega očeta, ki si je pred desetletji v Žužemberku ustvaril družinsko gnezdo.

Druženje je bilo v izredno šaljivem tonu, za katerega je bil zaslužen tudi sam, v ospredju pa so bili celo irski škratje, francoski minister za promet z delegacijo, žužemberški ramplači in drugi. Veliko smeha, plesa in petja za nazaj, zdravja, zadovoljstva in srčnosti, Vlado, pa za naprej!

