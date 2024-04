novice

Po škodi na posevkih / Rastline v stresu: Kako ukrepati po težkem in mokrem snegu ter ohladitvi?

Včeraj je številne kraje po državi doletel izrazit vremenski preobrat iz toplega v zimsko vreme, ko se je ohladilo in je snežilo do nižin. Rastline so doživele velik stres, zato svetovalci pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) kmetom priporočajo ukrepati s sredstvi za krepitev odpornosti in zmanjševanje stresa.

Včeraj je številne kraje po državi doletel izrazit vremenski preobrat iz toplega v zimsko vreme, ko se je ohladilo in je snežilo do nižin. Ohladitev in nizke temperature ter marsikje moker in težek sneg so na posevkih kmetijskih rastlin povzročili neugoden in neželen stres, zato svetovalci pri KGZ kmetom priporočajo ukrepati s sredstvi za krepitev odpornosti in zmanjševanje stresa. "Tam, kjer so rastline zaradi ohladitve, snega na posevkih žit v stresu, priporočamo krepitev in pomoč prizadetim rastlinam v skladu s priporočili in navodili strokovnih služb," so zapisali na straneh zavoda.

Rastline so doživele velik šok, saj so še 24 do 48 ur pred tem doživljale (pre)visoke pomladanske temperature in bile v stresu zaradi za ta letni čas previsokih temperatur. "Takšna temperaturna nihanja vsekakor ne bodo ostala brez posledic, zato predlagamo ukrepanje in pomoč gojenim kmetijskim rastlinam tako poljščinam, zelenjadnicam, kot sadnim rastlinam in vinski trti,"denimo svetuje Igor Škerbot, svetovalec specialist II za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin, poljedelstva, tudi v ekološkem kmetovanju pri KGZ Celje.

Kot dodaja, je po nastalem šoku vsekakor potrebno počakati na prvi možni trenutek in rastlinam pomagati s krepitvijo odpornosti in z blaženjem nastalega stresa. "Na kmetijskih rastlinah nastale stresne pogoje najbolje zmanjšujemo z uporabo stimulatorjev rasti, ki so proti stresni pripravki in jih lahko uporabimo za krepitev prizadetih rastlin in pomoč pri obnovi nastalih poškodb in ponovnem zagonu rasti in razvoja ter dvig odpornosti in ob regeneraciji rastlinskih tkiv," pravi Škerbot.

V ta namen lahko po njegovih navedbah uporabite biostimulatorje rasti, ki so pogosto narejeni iz rastlin ali rastlinskih delov npr. na osnovi morskih alg in vsebujejo koristne minerale in aminokisline. V Sloveniji je na voljo kar nekaj takšnih pripravkov, ki jih pridelovalci kmetijskih rastlin (tudi v ekološki pridelavi) lahko uporabljajo tudi kadar nimajo težav z nizkimi temperaturami, pozebo, sušo ali točo, piše Škerbot, ki je na straneh KGZ Celje naštel več takšnih pripravkov, hkrati pa omenil tudi nekatere, ki se lahko uporabljajo izven eko pridelave.

Škerbot še opozarja, da pred uporabo vseh sredstev, ki jih priporoča, preverite njihovo združljivost z ostalimi listnimi gnojili ali sredstvi za varstvo rastlin. "Navedeni pripravki so uporabni tudi v primerih drugih stresnih pogojev kot so npr. vročinski in sušni stres, previsoke temperature, ob pozebi, po toči .... Mnogi sadjarji, vinogradniki in zelenjadarji ste glede na napovedano ohladitev izvedli priporočljive krepitve kmetijskih rastlin že pred ohladitvijo in padcem temperatur zraka iz skoraj 30°C na blizu ali celo pod 0°C, kar priporočajo mnogi ponudniki sredstev za dvig odpornosti."

Sedaj po nastalih stresnih pogojih in šoku naj sledijo naslednja tretiranja z zgoraj navedenimi sredstvi v skladu s posameznimi navodili za uporabo teh sredstev, da bo pomoč teh pripravkov imela želen in potreben učinek na prizadete kmetijske rastline, poudarja Škerbot, ki takšne krepitve priporoča tudi na od snega poležanih žitnih posevkih, kjer bo poleglim žitnim rastlinam potrebna pomoč pri regeneraciji in čim boljšemu »pobiranju oz. dvigu« iz poležanosti zaradi težkega snega.

"Na žalost je zgodnja pomlad in toplo aprilsko vreme žita privedlo do tik pred klasitve ali celo v fazo klasenja, predvsem v zgodnjih sortah ječmena in tudi že pšenice. Zato bo zmanjševanje nastalega stresa imelo prav gotovo pozitiven učinek kljub višjim stroškov zaradi rabe biostimulativnih pripravkov," meni Škerbot.

