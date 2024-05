kronika

Niso goreli le kresovi

1.5.2024 | 08:30 | M. K.

Sinoči ob 18.56 je med Novim mestom in avtocestnim priključkom Novo mesto zahod, občina Novo mesto, gorelo osebno vozilo. Voznik vozila je še pred prihodom gasilcev pričel z gašenjem, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto. Vozilo je uničeno. Izvozili so tudi gasilci PGD Kamence, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Delo za gasilce

Ob 22.38 so v Brezju pri Novem mestu goreli odpadki na robu naselja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili goreče smeti in odpadni material na brežini na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Davi ob 3.48 je v naselju Hrastulje, občina Škocjan, gorel kup opažnega materiala v bližini objekta novogradnje. Gasilci PGD Škocjan so požar na površini okoli petih kvadratnih metrov pogasili.

Ob 00.10 je v naselju Rožanec, občina Črnomelj, gorel lesen objekt. Požar, ki je v celoti uničil brunarico velikosti okoli 4x4 metre, so pogasili gasilci PGD Petrova vas in Črnomelj.

