novice

Praznik dela s prvomajskimi srečanji po državi

1.5.2024 | 09:30 | STA; M. K.

Po torkovih kresovanjih so godbe na pihala danes zgodaj zjutraj s tradicionalnimi budnicami napovedale praznik dela. Čez dan bodo v organizaciji sindikatov in drugih prirediteljev potekala značilna prvomajska srečanja.

Na Debencu pri Mirni bosta denimo spregovorila strokovna sodelavka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm in župan Mirne Dušan Skerbiš, na Lisci pri Sevnici podpredsednik ZSSS Oskar Komac in sevniški župan Srečko Ocvirk.

Na slovesnosti Občine Šentjernej na Javorovici bo govoril zgodovinar Aleš Gabrič.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti. Praznovati so ga začeli leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več protestnikov. V Sloveniji so 1. maj kot državni praznik uzakonili leta 1948.

Druga internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1889 v Parizu in jo je vodil naslednik Karla Marxa Friedrich Engels, je na ustanovitvenem kongresu sprejela resolucijo o osemurnem delovniku in sklenila, da bodo vsako leto 1. maja organizirali množične manifestacije v spomin na krvave dogodke v Chicagu.

Pirc Musar: Ključno je ohraniti spoštovanje do dela in delavcev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob prazniku dela opozarja, da je 1. maj dan, ki nas opominja na pomen delavskih pravic, solidarnosti in enakosti med ljudmi ter na dosežke delavskega gibanja v boju za pravice delavcev po svetu. V času številnih izzivov in sprememb je po njenem opozorilu ključno ohraniti spoštovanje do dela in delavcev.

"Delo je temelj našega družbenega in gospodarskega življenja ter ključni dejavnik za blaginjo posameznika in skupnosti. Zato je nujno, da se zavedamo pomena poštenega plačila in dostojnih delovnih pogojev za vse delavce," je zapisala v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu. "Ponavljajoče se izkoriščanje zakonodaje s strani tistih, ki so v preteklosti že kršili pravice delavcev, se mora dokončno onemogočiti," je dodala.

Kot je pozvala, se moramo na tej poti k bolj pravični in solidarni družbi hkrati zavedati pomena sodelovanja in dialoga med delavci, delodajalci in vsemi pristojnimi v družbi. Le s konstruktivnim dialogom in medsebojnim razumevanjem lahko gradimo okolje, ki spodbuja razvoj in blaginjo vseh, je poudarila.

Ob prazniku dela se je zahvalila vsem, ki vsak dan s svojim trudom in predanostjo soustvarjajo našo družbo in državo. "Bodimo ponosni na svoje delo in se zavzemajmo za njegovo pravično vrednotenje ter ustrezne pogoje za vse," je povabila.

Golob v poslanici pozval k aktivni vključitvi v družbeno dogajanje

Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob prazniku dela ljudi pozval, da se aktivno vključijo v družbeno dogajanje in s svobodnimi odločitvami prispevajo k boljši prihodnosti. "Le skupaj lahko zgradimo družbo, ki bo še naprej ponosna na svoje ljudi, njihovo inovativnost, delavnost, predvsem pa na socialno pravičnost," je zapisal.

"Spoštovani državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije ter rojaki v zamejstvu in po svetu, iskrene čestitke ob prvem maju, prazniku dela, ki zgodovinsko simbolizira boj delavcev za dostojanstvo, enakopravnost in pravične delovne pogoje. Teh nekaj prostih dni naj bo priložnost za razmislek o naši skupni prihodnosti," je predlagal premier. Časi, ko so podjetja potrebovala krepke in spretne roke, se po njegovih navedbah spreminjajo: delodajalci bodo v prihodnje iskali zlasti znanje. Digitalizacija, umetna inteligenca in drugi fenomeni našega časa obetajo, da bomo v prihodnosti delali precej drugače, kot smo doslej, je prepričan.

Vlada se po Golobovih besedah zaveda, kako pomembna je pri tem vloga države. Ustvarjati priložnosti z javnim izobraževalnim sistemom in spodbudami, da bo vsakdo našel svoje poslanstvo, poklic in delo, umerjene po njegovih talentih in zmožnostih. Ima pa država tudi nalogo, da poskrbi, da bodo družbena bremena pravično porazdeljena in ustrezno nagrajena, je dodal Golob.

"Za to si prizadevamo pri ponovni obuditvi socialnega dialoga med socialnimi partnerji. Polni zaposlenosti navkljub so med nami namreč še vedno zapostavljeni in premalo plačani poklici. Za njimi se skrivajo obrazi, ki požrtvovalno opravljajo svoje delo, a pogosto niso slišani. Preglasijo jih močnejše interesne skupine. Prizadevali si bomo, da bodo ti obrazi slišani in ustrezno nagrajeni," je obljubil.

Sinoči so po državi zagoreli številni kresovi. Tradicija v nebo švigajočih plamenov po Golobovih besedah skriva tudi pomembno sporočilo: ljudje smo pripravljeni trdo poprijeti za delo, če le gre za cilj, ki je skupen vsem. "Želim si, da bi skupaj gradili skupno pot. Na tej poti Slovenija potrebuje vsakogar," je še zapisal premier.

‹ nazaj