Živa Falkner hitro končala nastope na domačem turnirju

21.5.2024 | 15:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Otočec - Od včeraj na Otočcu poteka ženski teniški WTT turnir Krka Open Otočec 2024 z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev. Domačinka Živa Falkner, ki na lestvici WTA zaseda 486. mesto, se je poslovila danes že v prvem krogu, saj je s 4:6, 6:1 in 3:6 izgubila s Španko Evo Guerrero Alvarez, 402. igralko sveta. Teniški klub Otočec bo naslednji teden organiziral še en podoben turnir, prav tako z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev.

Živa Falkner se je od tekmovanja poslovila že v prvem krogu.

Za organizacijo teh dveh turnirjev so se odločili, da omogočijo slovenskim igralkam, da lahko tudi doma tekmujejo v močni mednarodni konkurenci. »Gre za podporo našim igralkam, predvsem Živi Falkner, ki se v tej neizprosni konkurenci profesionalnih igralk bori za čim boljšo uvrstitev. Po lanskoletnih dveh turnirjih, ki sta bila glede organizacije ocenjena z najvišjo oceno s strani igralk in mednarodne teniške zveze, letos ponavljamo to zgodbo. Prvi turnir ravno poteka, finale bo v nedeljo. Tekme potekajo vsak dan med 10. in 18. uro. Na otoških igriščih lahko gledamo vrhunske teniške igralke. V naslednjem tednu pričakujemo še močnejšo konkurenco, saj bodo prišle igralke, ki bodo izpadle v kvalifikacijah za odprto prvenstvo Francije. Zelo rade potem pridejo na Otočec, saj smo si ustvarili dobro ime,« je povedal direktor turnirja na Otočcu Andrej Petkovič.

