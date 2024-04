dolenjska

Sindikati tradicionalno na Debenec in Lisco

22.4.2024 | 14:00 | I. V.

Novo mesto - Tako kot veleva tradicija, bosta tudi letos osrednji prvomajski prireditvi dolenjske, posavske in belokranjske območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Debencu pri Mirni in na Lisci, kjer prireditelji pričakujejo med tri in pet tisoč ljudi. Obe proslavi se bosta začeli ob 11. uri.

Igor Iljaš

Na Debencu bo slavnostna govornica Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu, zbrane bo nagovoril tudi mirnski župan Dušan Skerbiš, nastopili pa bodo občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretkami pa učenci mirnske in trebanjske glasbene šole ter ansambel Pogum in Boris Kopitar.

Na Lisci se bo na odru slavnostnemu govorniku sekretarju Sindikata delavcev gradbene dejavnosti Slovenije Oskarju Komcu z nagovorom pridružil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, v kulturnem delu bo nastopila folklorna skupina Duplo Pišece, za zabavo po uradnem delu pa bodo skrbeli Vili Resnik in ansambel JU HU! Glasbeni mix.

VEČJIH ODPUŠČANJ NI BILO

Običajno je, da na novinarski konferenci pred praznikom dela sindikalisti predstavijo svojo dejavnost in aktualen položaj. Tokrat je bil koordinator Igor Iljaš bolj kratek: »Lani je bilo čutiti predvsem pritiske sindikatov na dvig plač, s katerimi naj bi skušali čim bolj slediti inflaciji. Tam, kjer ni sindikatov, so plače vezane na kolektivne pogodbe in praviloma niso sledile inflaciji oziroma zaostajajo v prilagajanju. Kar se tiče delodajalcev, je bilo pri njih veliko negodovanja zaradi zakona o evidenci delovnega časa. Avgusta bo stopil v veljavo Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki bo prinesel pritisk na dodatno zaposlovanje tujcev. Naš tradicionalen bazen, iz katerega smo do nedavnega dobivali delavce, iz držav nekdanje Jugoslavije je izpraznjen, zato prihajajo k nam delavci iz oddaljenih dežel.«

Večjih odpuščanj na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja lani ni bilo. Iljaš je omenil le nekaj primerov v podjetju TPV Automotive, kjer so ostali brez dela predvsem delavci, zaposleni prek agencij.

