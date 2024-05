Veliko Suhokranjcev s krvno skupino "B"

družabno

21.5.2024 | 15:00 | Tekst: Saša Štravs

Foto: Jadranka Meglen

Na fotografiji (od leve proti desni) so Saša Štravs, Mateja Novak, Alenka Sajovec, Patricija Pečjak in Lara Novak.

Krajevna organizacija Rdečega križa Žužemberk je pred dnevi organizirala merjenje krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka in – kot zanimivost tudi orientacijsko določanje krvne skupine. Preventivne meritve je vodila diplomirana medicinska sestra Mateja Novak, ob pomoči dijakinje Srednje zdravstvene šole Patricije Pečjak, krvni tlak je merila gimnazijka Lara Novak, med tem ko je diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini Saša Štravs zainteresiranim izvajala določanje krvne skupine.

Po besedah Saše Štravse je v Žužemberku presetljivo veliko krvne skupine “B”, ki jo je v Sloveniji v povprečju le približno 15 odstotkov. Preventivna akcija je bila izjemnega pomena za enega od udeležencev, ki so mu namerili visoko raven krvnega sladkorja in ga zaradi tega napotili k osebnemu zdravniku, v primeru slabega počutja pa svetovali, da obišče urgenco.

Predsednica žužemberškega KORK-a Alenka Sajovec svetuje, da se ljudje odzivajo na takšne akcije, saj je z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem močno preprečiti ali vsaj omiliti srčno-žilne zaplete. Največ lahko za svoje zdravje naredi vsak posameznik sam z urejeno in uravnoteženo prehrano, veliko gibanja in z izogibanjem alkoholu in kajenju.

