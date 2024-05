kronika

FOTO: Pogorel kozolec

1.5.2024 | 19:35 | M. K.

Foto: PGD Mirna, PGD Volčje Njive in PGD Ševnica

Minulo noč ob 3.17 je v naselju Stan, občina Mirna, gorel kozolec. Gasilci PGD Volčje njive, Mirna, Ševnica in Selo pri Mirni so pogasili ogenj, ki je v celoti uničil kozolec velikosti okoli 20 x 7 metrov, dva traktorja in druge kmetijske priključke. Pomagali so policiji z osvetljevanjem požarišča in lastnikom s sanacijo le tega. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Volčje njive.

‹ nazaj