Na Smrečnikovi trčila dva; med Otočcem in Strugo s ceste

15.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 7.42 je na cesti Otočec-Struga, občina Novo mesto, vozilo zapeljalo s cestišča, se prevrnilo in obstalo ob potoku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika na kraju pregledali, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ob 15.23 pa sta na Smrečnikovi ulici v Novem mestu trčili dve vozili. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulatorja na vozilih in ju umaknili s cestišča ter očistili cestišče.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU izvod Črpalna naprava - 4.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 3. ADAMIČEVA – PETROVIČ;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 10:45 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABEN;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS, izvod 4. REGRČA VAS;

- od 12:45 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC, TP KAMENSKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE 2001.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje – Zdravstveni dom; med 8:15 in 14:15 pa na območju TP Breško.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območjuTP Taborniški dom, nizkonapetostno omrežje – Blok malih stanovanj med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Sovretova, nizkonapetostno omrežje – Proti glavni cesti med 10:00 in 13:00 uro.

