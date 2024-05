kronika

S 3,7 promila vijugal po cesti; vlomili v trgovino na Drski (foto)

15.5.2024 | 11:30 | M. K.

Sinoči okoli 19.30 so očividci policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Dacia, ki naj bi po Ljubljanski cesti v Novem mestu vijugal po cesti, večkrat zapeljal preko robnika in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Novo mesto so nevarnega voznika izsledili in ustavili. 43-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus - v litru izdihanega zraka je imel 1,77 miligrama alkohola (3,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti prijeli 19-letnega tatu

Dopoldne je s parkirnega prostora trgovskega centra v Brežicah neznanec ukradel električni skiro. Policisti PP Brežice so uro kasneje na podlagi opisa osumljenca izsledili in prijeli v Brežicah. Zasegli so mu ukraden skiro in ga vrnili oškodovanki. Zoper 19-letnega tatu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Med 10. 5. in 14. 5. je v Rodinah na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v zidanico in ukradel motokultivator znamke Pasquali XB40 s frezo, mulčar in nahrbtno kosilnico znamke Kawasaki. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 7.000 evrov.

V kraju Slivje na območju PP Krško je v noči na torek neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in ukradel več kosov akumulatorskega ročnega orodja.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je včeraj med 17. in 17.45 nekdo z odprtega dela tovornega vozila ukradel vibracijsko iglo.

Na Drski v Novem mestu je v minuli noči neznanec vlomil v prodajalno. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Drski so ponoči vlomili v Mercatorjevo trgovino. Dopoldne preiskava še poteka ... (Foto: zajem zaslonske slike FB PKD)

Razbijal po vratih in avtu

Brežiške policiste so sinoči nekaj po 19. uri poklicali na pomoč z Borštnikove ulice, kjer naj bi pijan moški razbijal po vratih stanovanjske hiše in po osebnem avtomobilu. 34-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Jereslavec, Rakovec, Kapele) včeraj prijeli 62 državljanov Sirije, 17 Bangladeša, sedem Maroka, štiri državljane Indije, Egipta in Šrilanke, tri državljane Alžirije, dva državljana Nepala, Pakistana, Mongolije, Afganistana ter Turčije in po enega državljana Irana, Tunizije in Rusije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

