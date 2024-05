družabno

FerroČrtalič v Koloradu

1.5.2024 | 18:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Mojca Črtalič

Slovenska podjetja s področja vesoljske industrije so se uspešno predstavila na 39. sejmu Space Symposium v Colorado Springsu v ZDA. V delegaciji sta bila tudi direktorica uspešnega dolenjskega podjetja z mednarodnimi referencami FerroČrtalič Mojca Črtalič in član uprave Aleš Škraba.

Simpozij prinaša vpogled v vesoljsko industrijo, na sejmu pa je podjetje FerroČrtalič predstavilo lastno tehnologijo naprednih rešitev Addiblast, ki zadovoljujejo edinstvene zahteve vesoljske industrije.

Mojca Črtalič je za našo rubriko povedala: »Navzočnost na tem dogodku in drugih podobnih, ki smo se jih udeležili v zadnjem letu, nam omogoča razumevanje priložnosti in izzivov s področja vesoljske tehnologije. V sklopu tega so tudi številni dogodki in srečanja s ključnimi predstavniki te industrije. Vse to povečuje naše razumevanje trenutnih potreb in prihodnjih razvojnih hotenj, pridobljeno znanje pa potem uspešno prenašamo v svoje poslovanje z razvojem produktne linije Addiblast in drugimi razvojnimi projekti.«

Zanimivo poslovno popotovanje je ekipa nadaljevala v Denverju, kjer so se srečali tudi s predstavniki tamkajšnje gospodarske zbornice in urada mestne uprave.

